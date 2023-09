Fehsenfeldsche Mühle in Martfeld: Ohne Sanierung ist Verfall vorprogrammiert

Von: Anne-Katrin Schwarze

Aus der Ferne sieht sie schmuck wie eh und je aus. Doch die Haube der Fehsenfeldschen Mühle in Martfeld muss dringend gründlich saniert werden. Der HVV als Pächter und Betreiber hat Fördermittel beantragt. © Oliver Siedenberg

Martfeld – „Die vollständig erhaltene und betriebsfähige Mühlentechnik mit zwei Schrotgängen, einem Feinmehlgang und einem Graupengang ist eine bemerkenswerte Seltenheit in der Region.“ Das bescheinigt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) der Fehsenfeldschen Mühle in Martfeld und beteiligt sich 100 000 Euro an der anstehenden Sanierung. Damit kommt der Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) den Gesamtkosten von etwa 250 000 Euro einen großen Schritt näher.

„Ohne eine grundlegende Sanierung ist ein schrittweiser Verfall vorprogrammiert und der Bestand dieses ortsprägenden Kulturdenkmals und zentralen sozialen Treffpunktes gefährdet“, hatte HVV-Vorsitzender Anton Bartling im Förderantrag an die Stiftung formuliert. Durch Verschleiß, Feuchtigkeit und Nagekäfer seien größere Schäden aufgetreten. „Eine umfassende Reparatur ist zeitnah notwendig“, sagt Bartling im Gespräch mit dieser Zeitung.

Fug- und Penbalken seien von Fäulnis befallen, das führe zur Destabilisierung der Statik, habe der HVV von einem Gutachter ermitteln lassen. Die Mängelliste des Experten ist leider lang. Das Schindeldach der Kappe sei zum Teil undicht, das sogenannte „Wasserhaus“ abgängig, ebenso die Laufbohlen des Kappenrundgangs. Die gusseiserne Rollenbahn des Drehkranzes sei mehrmals gebrochen.

Außerdem weisen Windrosenbock und -getriebe Korrosion- und Mechanikprobleme auf, an den sogenannten Bruststücken seien starke Zersetzungsschäden auszumachen. Auch das Galerietragewerk sei von Korrosion betroffen. Und: Auf der Wetterseite dringe Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein.

„Wollen wir die Mühle langfristig für die vielen Aktivitäten weiter nutzen, ist die umfassende Reparatur notwendig“, stehe für den Verein fest, so Bartling. Neben der Förderzusage der Stiftung, die auf private Spenden und Mittel der Lotterie GlücksSpirale zugreift, haben auch die Niedersächsische Umweltstiftung BINGO, die Landschaft Weser-Hunte und die Sparkasse Syke ihre finanzielle Beteiligung an der Sanierung zugesagt. Rechne man Eigenmittel hinzu, liegen jetzt 150 000 der benötigten 250 000 Euro vor, so Bartling. Für die verbleibenden 100 000 Euro erhoffe der HVV weitere öffentliche Mittel. Entsprechende Anträge seien gestellt, sagt der Vorsitzende.

Bei einer optimistischen Zeitplanung könne die Sanierung im ersten Quartal 2024 beginnen und werde voraussichtlich acht bis neun Monate dauern.

Für die Martfelder ist der Gallerieholländer von 1871 Wahrzeichen des Ortes und Teil des Martfelder Wappens. Der Heimatverein hat dort seit mehr als 45 Jahren sein Domizil und nutzt die Mühle als Veranstaltungs- und Trauort.

Bisher war sie voll funktionsfähig und hat damit als Schaumühle eine große kulturhistorische Bedeutung, erkennt die Stiftung an. Für die Denkmalschützer interessant war offenbar auch ihre Rolle im sogenannten Mühlenkrieg. Dass die Fehsenfeldsche Mühle vor gut 150 Jahren als Konkurrenz zur einzigen Mühle „auf dem Felde“ gebaut wurde, 1876 mit der Stühr-Mühle eine weitere Windmühle entstand und 1866 eine Dampfmühle den Betrieb aufnahm, ist in der Förderzusage der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ebenfalls ausführlich erwähnt.