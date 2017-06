Stephan Thöle neuer Brandmeister

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Einstimmig hat der Samtgemeinderat während seiner jüngsten Sitzung Stephan Thöle aus Bruchhausen-Vilsen zum neuen Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2023 ernannt. Ihm zur Seite, und das ist neu, stehen zwei gleichberechtigte Stellvertreter, Dieter Stöckel und Frank Zschoche-Wolff.

Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann findet diese neue Konstellation prima. „Damit bekommt der neue Ortsbrandmeister einen alten Hasen, Dieter Stöckel, und einen jungen Kameraden, der vor allem die Jugendfeuerwehr mit aufgebaut hat, Frank Zschoche-Wolff, zur Seite.“

Zur Ernennung von Stephan Thöle sprach, wenig verwunderlich, sein Bruder, der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Reinhard Thöle. „Es ist nicht so häufig, dass sich Brüder bei einer solchen Gelegenheit treffen.“ An seinen Bruder gerichtet erklärte der Politiker Thöle: „Mit dir zog die Feuerwehr damals bei uns zu Hause ein.“

Bereits in Ochtmannien war Stephan Thöle in der Feuerwehr aktiv, nach seinem Umzug in den Luftkurort dann in der Ortswehr Bruchhausen-Vilsen. „Als ich hörte, dass Jörg Kehlbeck aufhört, war mir klar, dass wieder jemand in unserer Familie eine Führungsposition einnehmen wird“, sagt Reinhard Thöle.

Jeder Ernennung geht eine Verabschiedung voraus: Die Amtszeit des bisherigen Ortsbrandmeisters Jörg Kehlbeck endet mit Ablauf des 30. Juni 2017 (nachzulesen auf der Lokalseite Bruchhausen-Vilsen). „Herr Kehlbeck hatte mitgeteilt, dass er nach 18 Jahren als Ortsbrandmeister für eine erneute Amtszeit nicht zur Verfügung steht“, erklärte Bormann. Kehlbeck wurde ebenso verabschiedet wie Gerd Schröder, der bereits Ende März aus der Feuerwehr Ochtmannien als Ortsbrandmeister ausgeschieden war.