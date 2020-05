Wo Steine aus dem Weg gerollt werden

Post fühlt sich in Bruchhausen-Vilsen gut aufgehoben und investiert Millionenbetrag

+ In der Samtgemeinde wird die Post demnächst nur noch von Elektromobilen ausgefahren. Darüber informieren Pascal Schnellecke, Frank Schmidt und Marco Boxberger von der Post Bernd Bormann und Uta Seim-Schwartz (von links) auf dem Grundstück im Gewerbegebiet Kreuzkrug, auf dem der neue Zustellstützpunkt entsteht. Foto: Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Für ein knappes Stündchen bekamen Pasanten am Donnerstag einen Eindruck davon, was spätestens ab Oktober im Gewerbegebiet Kreuzkrug Alltag sein soll: Das markante Gelb der Deutschen Post. Mit zwei Fahrzeugen ihrer Elektroflotto und weiteren Autos mit Bonner Kennzeichen waren Verantwortliche der Post vorgefahren, um den Baustart ihres Zustellstützpunkts in der Samtgemeinde zu verkünden. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit und dem damit verbundenen hohen Aufkommen an Paketen sollen Briefe und Pakete von der Dr.-Neidhard-Straße aus die Postleitzahlenbereiche 27305, 27327 und 27330 erreichen, also in Bruchhauen-Vilsen, Martfeld/Schwarme und Asendorf die Kunden mit Schreiben und Waren beliefern.