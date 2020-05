Wo Steine aus dem Weg gerollt werden

Br.-Vilsen - Von Anne-katrin Schwarze. Für ein knappes Stündchen bekamen Passanten gestern einen Eindruck davon, was spätestens ab Oktober im Gewerbegebiet Kreuzkrug Alltag sein soll: Das markante Gelb der Deutschen Post.

Mit zwei Fahrzeugen ihrer Elektroflotte und weiteren Autos mit Bonner Kennzeichen waren Verantwortliche der Post vorgefahren, um den Baustart ihres Zustellstützpunkts in der Samtgemeinde zu verkünden. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit und dem damit verbundenen hohen Aufkommen an Paketen sollen Briefe und Päckchen von der Dr.-Neidhard-Straße aus die Postleitzahlenbereiche 27305, 27327 und 27330 erreichen, also die Kunden in den Gemeinden Bruchhausen-Vilsen, Martfeld/Schwarme und Asendorf.

16 statt bisher 15 Zustellbezirke wird es dann in der Samtgemeinde geben, erläuterte Marco Boxberger als Leiter des übergeordneten Stützpunkts Verden. Alle 16 Bereiche würden dann ausschließlich von Streetscootern genannten Wagen bedient, die ausschließlich von Elektromotoren betrieben werden. Also emissionsärmer und leiser, betonte Bremens Niederlassungsleiter Frank Schmidt.

Sehr zur Freude von Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann und Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz. „Das hören wir im Luftkurort gern“, sagte Bormann zur Umstellung des Fuhrparks.

„Die Zusammenarbeit war ein Genuss, der Kontakt zur Verwaltungsspitze ist exzellent“, war Pascal Schnellecke für den Regionalbereich Nord wichtig zu betonen. Auch diese Bemerkung während des Treffens auf dem etwa 3 500 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Bundesstraße 6 hat er sichtlich gern zur Kenntnis genommen. „Wir sind hier nicht der Nabel der Welt, daher bemühen wir uns, Investoren Steine aus dem Weg zu rollen, die sie andernorts vielleicht vorfinden“, nahm Bernd Bormann den Dank an.

Welche Summe die Post in Zusammenarbeit mit einem Investor in der Samtgemeinde in den Neubau investiert, ließen die Herren sich nicht entlocken. „Gehen sie von einem siebenstelligen Betrag aus“, nannte Schnellecke als Größenordnung.

Entstehen wird eine Halle mit 600 Quadratmeter Fläche. Auf einer Ebene, so das neue Konzept der Post, werde die in Bremen maschinell vorsortierte Post am neuen Stützpunkt auf die 16 Fahrzeuge verteilt, die sie an die Haustür der Empfänger in der Samtgemeinde bringen. Im Bereich der Niederlassung Bremen gibt es 100 solcher Stützpunkte.

Morgens zwischen 6.30 und 8 Uhr werden zwei Fahrzeuge die Fracht aus Bremen anliefern, die Pakete in einem 12-Tonner, die Briefe in einem 7,5-Tonner, so der Plan. Abends bis 18 Uhr hole ein Lkw die Post ab, die tagsüber in den Orten der Samtgemeinde aufgegeben wird. Etwa 25 Personen werden im Neubau arbeiten, „minimal mehr als jetzt“, so Boxberger.

Der Neubau sei notwendig, weil der Platz am Bahnhof zum Sortieren des ständig wachsenden Paketaufkommens kaum mehr reiche. „Wir haben die Größe dieses Standorts für die nächsten 15 Jahre kalkuliert, mit der Option, zweimal um fünf Jahre zu verlängern. Also langfristig“, sagte Frank Schmidt.

Mit dem Bau der Halle vornehmlich aus Systemteilen werde kurzfristig begonnen, hieß es gestern. Die Deutsche Post möchte den neuen Standort spätestens ab Oktober nutzen, um für ihre Hauptsaison gerüstet zu sein.