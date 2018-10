„Stehst du auch auf ‚Brauner Bär‘?“

Stephan Bauer unterhält im Schulforum

+ Stephan Bauer thematisierte die Beziehung zu Sina. - Foto: Regine Suling

Br.-Vilsen - Von Regine Suling. Was ist die beste Möglichkeit, um mit einer Frau anzubändeln? Ein mutwillig herbeigeführter Verkehrsunfall. „Sie kommen an die Adresse ran und tauschen Telefonnummern aus“, erläuterte Stephan Bauer sein planvolles Vorgehen am Freitagabend im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen. Rund 150 Frauen und Männer amüsierten sich köstlich, als der Kabarettist sein Programm „Warum heiraten, Leasing tut‘s auch!“ präsentierte.