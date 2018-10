Stau und Gedränge auf dem Kartoffelmarkt

Asendorf - Von Heiner Büntemeyer. Zum 15. Kartoffelmarkt hatte die Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) gestern das passende Wetter bestellt: Wärmende Sonnenstrahlen begleiteten die Gäste beim Bummel rund um den Bahnhof. Die Besucher drängten durch die Marktmeile, stellenweise gab es sogar Staus.

Viele Stände lockten mit Leckereien – vom Allgäuer Bergkäse über Wildschwein-Mettwurst und Schinken vom Wasserbüffelhof bis zu „Killepitsch“ und Reibekuchen. Was Reibekuchen sind, wussten die Marktbesucher, was „Killepitsch“ ist jedoch nicht unbedingt. Vor Ort gab es die Erklärung: Es handelt sich um einen aromatischen Kräuterschnaps nach einem original Düsseldorfer Rezept, der in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zum Altbier gehört wie in der hiesigen Gegend der Klare zum Pils.

Natürlich durften bei dem Markt die Kartoffeln nicht fehlen. Außer Puffern, Pommes, Kartoffelsalat und Ofenkartoffeln gab es viel Feinkost aus heimischer Produktion: Eier- und Fruchtliköre, Marmeladen, Gelees, Essige, Honige, Rote Bete sowie nach alten Rezepten eingekochte Azia- und süß-sauer eingelegte Gurken.

Herbstzeit ist Pflanzzeit – auch daran hatten die Aussteller gedacht und zahlreiche Sträucher, Gräser, Stauden und Blumen in herrlichen herbstlichen Farben mitgebracht.

Erstmals war Yvonne König-De Bruyn aus Bremen mit einer Auswahl an Bernsteinschmuck nach Asendorf gekommen. Sie verkaufte den Schmuckstein roh und zeigte den Besuchern, wie er geschliffen wird.

Mit den Umsätzen waren die Anbieter zufrieden, eine Verkäuferin von Marmeladen und Gelees war zuversichtlich, obgleich sie aus Erfahrung weiß, dass die Besucher bei warmen Temperaturen eher ein Eis als ein Glas Marmelade kaufen. „Aber nachher wird es ja noch kühler“, fügte sie hinzu.

Es gab alkoholfreie Heißgetränke, die von der Jugendfeuerwehr Asendorf-Engeln ausgeschenkt wurden, Erbsen- und Kartoffel-Kürbissuppe aus der Gulaschkanone und sogar einen „Gourmet-Tempel für den Hund“.

Im Bereich vor Blumen Föge hatten Flohmarkthändler ihre Tische aufgebaut. Dort boten sie geflochtene Weidenkörbe, altes landwirtschaftliches Gerät, gusseiserne Stallfenster und sogar einen handbetriebenen Schleifstein an.

„Alles muss raus“ hieß es beim Obst- und Gemüse-Sonderverkauf des Edeka-Markts Stellmann. Dieser führte zudem eine Tombola durch.

In einer Ecke saß Björk Gumz. Der Helzendorfer schnitzte Wanderstöcke mit interessanten Motiven. Viele davon musste er nur aus dem Holz herausarbeiten, denn es handelte sich um Zweige, an denen sich das Geißblatt emporgerankt und dabei dekorative Spuren im Holz hinterlassen hatte.

Vor dem Kunstschuppen hatte Holger Röhr aus Vierhöfen im Landkreis Harburg sein „Coffee-Bike“ geparkt und verkaufte den Gästen aromatischen Kaffee aus bio-zertifizierten Bohnen.

Auf dem Bahnhofsplatz zeigten von Christa Sander betreute Gruppen temperamentvolle Tänze. Sie wurden abgelöst von der Asendorfer Gitarrengruppe, der später die „Winchester Line-Dancer“ mit ihren Tänzen folgten.

