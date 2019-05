Statt Gewerbe- ein Sondergebiet

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. Der Rat des Fleckens beschäftigte sich während seiner Sitzung am Mittwochabend mit mehreren Bebauungsplänen (B-Plänen), unter anderem mit dem B-Plan-Entwurf Vilsa-Brunnen. Wie im Bauausschuss des Fleckens vorgestellt (wir berichteten), plant das Bruchhausen-Vilser Unternehmen ein Hochregallager mit einer Höhe von maximal 40 Metern und einen neuen Lkw-Stellplatz gegenüber dem jetzigen Firmengelände neben der Straße Alte Drift. Bürgermeister Lars Bierfischer (SPD) betonte, dass „heute nur die Entwürfe für die Pläne Vilsa und Wöpser Grenzgraben vorgestellt werden. Der Aufstellungsbeschluss wird am 29. Mai gefasst.“

Gemeindedirektor Bernd Bormann stellte den B-Plan-Entwurf Vilsa-Brunnen noch einmal im Detail vor. Die Gemeinde plant, aus dem Gewerbegebiet ein Sondergebiet zu machen, sodass das Betriebsgelände in mehrere Einheiten eingeteilt werden kann – „Abfüllung, Lagerung, Auslieferung, Logistik, Verwaltung“, zählte Bormann auf.

Ein Sondergebiet ist für das Hochregallager geplant, mit der Option der Erweiterung, wie sich aus der späteren Einwohnerfragestunde ergab. Ein weiteres Sondergebiet ist der „Lkw-Warteplatz“. Um diesen Platz hatten sich im Bauausschuss schon Diskussionen mit den Anwohnern ergeben, die auch jetzt wieder an der Sitzung teilnahmen. 14 Bürger verfolgten die Versammlung.

Aus den damals geäußerten Bedenken hinsichtlich der Befürchtung von Lärmbelästigungen hat die Gemeinde in Absprache mit der Firma Vilsa reagiert und plant den Lkw-Stellplatz nun etwas versetzt neben dem ursprünglich angedachten Gelände und damit in etwas größerer Entfernung zur Wohnbebauung an der Homfelder Straße. Bormann betonte, dass „selbstverständlich, wie für jeden B-Plan, auch hier alle geforderten Gutachten, Lärm- und Lichtgutachten, eingeholt werden.“

Reinhard Thöle (SPD) erklärte für seine Fraktion: „Wir erkennen die Notwendigkeit an, müssen gleichzeitig versuchen, die Bedenken der Anlieger bestmöglich zu respektieren.“ Diese Meinung teilten alle Parteien. Bernd Schneider (Die Grünen) sagte: „Das Hochregallager ist in seiner Höhe schon ein Knaller, wird das Ortsbild von einigen Stellen aus verändern, aber wir haben ja die Zusage von Vilsa, dass es Gestaltungsmaßnahmen geben wird, die es nicht monoton erscheinen lassen. Der Stellplatz sollte möglichst verträglich hinsichtlich Geräuschen und Abstand gestaltet werden.“ Willy Immoor (CDU) betonte, den Stellplatz „so verträglich wie möglich für die Anlieger“ zu planen.

Während der Einwohnerfragestunde fragte Gunda Manke, ob durch das Hochregallager Arbeitsplätze wegfallen. Sie stellte auch die Fragen: „Was ist in 20 oder 30 Jahren? Ist dann noch genug Wasser da? Sind noch Lkw da? Haben Sie alle Seiten berücksichtigt?“ Bormann erklärte, dass „selbstverständlich nach Baugesetzbuch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft geprüft werden. Arbeitsplätze sollen nicht wegfallen, im Gegenteil, wie Vilsa uns mitteilte. Wie es in 20 Jahren aussieht, das weiß ich natürlich auch nicht. Wir müssen mit den jetzigen Rahmenbedingungen planen.“ Die Bürgerin wollte auch wissen, ob sich die Anlieger bisher über Lärm der Lastwagen beschwert hätten und stellte die Frage: „Haben die Anlieger gesagt, man soll den Stellplatz verlagern?“ Bormann antwortete: „Wir können nicht auf Dauer die Alte Drift auf Wochen sperren, daher war der Stellplatz eine Forderung von uns.“ Die Straßen war im vergangenen Jahr gesperrt worden, weil dort Lastwagen abgestellt waren.

Ein Bürger sprach sich dafür aus, „lieber die Straße vier Wochen im Jahr sperren, als eine zwei Hektar große Teerfläche hinter unseren Grundstücken anzulegen. Ich habe dann in Zukunft hinter meinem Garten eine Autobahnraststätte, nur ohne Tankstelle“, befürchtete er.

Lars Bierfischer sagte, es hätten sich viele Bürger über die Sperrung beschwert. Einwohnerin Gunda Manke erkundigte sich nach genauen Zahlen. „Das kann ich nicht genau sagen, fünf, sechs, sieben Anrufe waren das schon“, erklärte Bormann. Bierfischer nickte und erklärte, man habe ihn auch persönlich angesprochen.

Günter Manke sprach das Hochregallager an. „In der Samtgemeinde gibt es nur ein Gebäude, das höher ist: der Schwarmer Kirchturm mit 43 Metern. Aber da sieht man nur die Spitze. Das Hochregallager wäre ein riesiger Eingriff in die Landschaft.“ „Eingriffe in die Landschaft werden im Rahmen des B-Plan-Verfahrens bewertet“, erklärte Bormann.

Die nächsten Schritte

Der B-Plan-Entwurf Vilsa-Brunnen wird jetzt in die Fraktionen beraten, bevor der Verwaltungsausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung am 29. Mai den Aufstellungsbeschluss fasst. „Entweder so, wie der Plan jetzt ist oder mit Änderungen aus den Fraktionen“, erklärt Bernd Bormann auf Nachfrage. Wenn der Verwaltungsausschuss den Aufstellungsbeschluss fasst, folgt der nächste Verfahrensschritt. „Das ist die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und gleichzeitig eine Bürgerinformation“, sagt Bormann.