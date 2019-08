Erneute Grabungen am Heiligenberg sowie eine Ausstellung geplant

Drei Studenten erläutern ihre Arbeit am Heiligenberg und die Funde.

Heiligenberg - Die Grabungen am Heiligenberg sollen fortgeführt werden. Das sagte Dr. Simone Arnhold von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, während sich Mitglieder des Samtgemeindeausschusses und des Verwaltungsausschusses des Fleckens ein Bild der diesjährigen Forschungsgrabung auf der Wiese hinter dem Forsthaus machten. Alle Beteiligten hätten Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet, darunter das Landesamt für Denkmalschutz, der Flecken Bruchhausen-Vilsen, der die Grabung finanziert, und Familie Brüning vom Forsthaus.

Außerdem solle eine Dauerausstellung konzipiert werden. Normalerweise müssten die Funde der Grabung im Landesmuseum in Hannover aufbewahrt werden. Der Plan sei laut Dr. Ralf Vogeding, Leiter des Kreismuseums in Syke, allerdings, eine Dauerleihgabe mit dem Kreismuseum zu vereinbaren, und einige der Funde auch in Bruchhausen-Vilsen auszustellen. Detaillierte Planungen, sowohl zur nächsten Grabung als auch zur Ausstellung, gebe es noch nicht.

Zunächst gilt es, die diesjährigen Funde auszuwerten. „Wir finden immer etwas Tolles“, sagte Arnhold, bevor sie den Anwesenden die Funde erläuterte. Sie machte noch einmal deutlich, dass die Mauerecke, die entdeckt wurde, keinen Hinweis auf das Kloster, ein ehemaliges Prämonstratenser-Stift, gibt, das dort im 13. Jahrhundert gestanden hat. Sie sei in die Nachstiftszeit einzuordnen.

Die Studenten, die für vier Wochen nach Spuren der Vergangenheit suchten und gestern ihren letzten Grabungstag hatten, fanden einiges – sowohl aus der Stiftszeit, als auch aus der Zeit davor und danach. So reichen die Funde teilweise gar bis ins 9. Jahrhundert zurück. Auch haben sie Hinweise darauf entdeckt, dass es in der Stiftszeit eine Umbauphase gegeben hat, und dass es ein „enormes Feuer gegeben haben muss, dem viele Gebäude zum Opfer gefallen sind“, sagte Arnhold. Die Funde, beispielsweise Schankgeschirr, weisen laut Arnhold darauf hin, dass es ein wohlhabender Stift war.

+ Dr. Simone Arnhold, die den Siegelstempel zeigt, ist stolz auf die Arbeit der Studenten. © Vivian Krause

Mittlerweile habe sich herausgestellt, was hinter dem Siegelstempel aus dem 14. Jahrhundert steckt, den die Studenten gefunden hatten. Es handele sich laut Arnhold um ein kleines Siegel der Pilgerbruderschaft aus Bremen. Diese organisierten laut dem Mittelalterarchäologen Dr. Dieter Bischop aus Bremen, den die Stundenten und Arnhold zurate gezogen hatten und der sich ebenfalls ein Bild vor Ort machte, Pilgerfahrten nach Santiago de Compostela. Es handele sich laut ihm um einen sehr seltenen Fund. Mit dem Siegel seien geringerwertige Urkunden versehen worden, erklärte Arnhold. Zu sehen ist darauf nicht, wie zunächst vermutet, ein Wolf, sondern eine „Judensau“. „Es ist ein Propagandasiegel, ein Stilmittel, um Juden zu diffamieren.“

+ Freigelegte Mauerreste aus der Nachstiftszeit © Vivian Krause

Als Dank für ihre Arbeit erhielten Arnhold und die Studenten Bücher überreicht – „Von Wernigerode bis nach Heiligenberg“ und „Heiligenberg – Geschichte und Geschichten“.