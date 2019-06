Die Sprache ist das größte Problem

Br.-Vilsen - „Die deutsche Sprache ist das Problem Nummer eins: Bei der Berufsausbildung erweist sich das duale System – betriebliche Lehre plus Berufsschule – für viele Flüchtlinge wegen der Sprachbarriere als nahezu unüberwindbares Hindernis.“ Diese Erkenntnis aus ihrer Betreuungs- und Integrationsarbeit mit Flüchtlingen in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen werteten Teilnehmer einer Gesprächsrunde im Kulturcafé „Die Scheune“ als betrüblich.

Eingeladen hatte der Ortsverband Bruchhausen-Vilsen des Bündnis 90/Die Grünen; auf der Agenda des Abends standen ein Vortrag und eine Diskussion über die Arbeit des örtlichen Vereins „Lebenswege begleiten“. Der Einladung der Initiatoren, Möglichkeiten und Chancen einer erfolgreichen Integrationsberatung und -begleitung zu erörtern, folgten allerdings nur zehn Gäste. So geriet das Vorhaben Diskussion eher zu einem fachbetonten Erfahrungsaustausch zwischen den Vertretern von Verein und Partei.

Nichtsdestoweniger erfüllte sich der Wunsch Axel Hillmanns vom seit 2011 bestehenden Verein „Lebenswege begleiten“: „Wir würden aus dieser Diskussion gern etwas für unsere Vereinsarbeit mitnehmen.“ Zu diesem Mitnahmeeffekt steuerten die Teilnehmer der Gesprächsrunde ihre positiven Erfahrungswerte aus einer bis dato gelungenen Integrationsarbeit bei. Nun aber, nachdem Anfänge und Grundsatzarbeit gelungen seien, stelle sich die Frage, „Wie geht es weiter?“ An diesem Punkt angekommen zu sein, bestätigten auch zwei Teilnehmerinnen aus Bassum, was den Status der dortigen Flüchtlingshilfe angehe.

„Wir haben hier eine vorbildliche Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde“, zog Axel Hillmann den Vergleich. „In Bassum gibt es nur eine halbe Sozialarbeiterstelle. In Bruchhausen-Vilsen dagegen haben wir derer drei.“

Der Verein „Lebenswege begleiten“ sorge seit 2015 für die Koordinierung der Flüchtlingshilfe und die soziale Betreuung von Flüchtlingsfamilien, hatte Bernd Schneider vom Ortsverband des Bündnis 90/Die Grünen zuvor in seinen Begrüßungsworten festgestellt. Neben einer guten Kooperation mit der Samtgemeinde hob Schneider vor allem die Einbindung vieler ehrenamtlich Tätiger hervor.

Und: „Dass die Arbeit vor Ort angekommen ist, zeigen die ,Runden Tische Flüchtlingshilfe‘ in Asendorf, Bruchhausen-Vilsen, Martfeld und Schwarme.“ Der Verein, so Schneider weiter, strebe aber nicht nur eine erfolgreiche Erstorientierung und Alltagsintegration an, sondern – wie Axel Hillmann es ausgedrückt habe – eine langfristige und nachhaltige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

„Dies gilt vor allem für Arbeit und Beruf“, fuhr Schneider fort. „Trotz einiger erfolgreicher Vermittlungen gibt es nach Aussage des Vereins aber nach wie vor Hürden für eine dauerhafte Vermittlung.“ Die Sprache kristallisierte sich im Laufe des Gesprächs als größtes Problem heraus. Dabei trat die Berufsschule in den Vordergrund der Erörterungen, spielten doch das Sprechen und das Schreiben – bei unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen der Flüchtlinge – eine bedeutende Rolle.

„Den Berufsschullehrern fehlt es an Empathie“, warf Ulf Schmidt ein. Axel Hillmann regte an, die Betreuung der Auszubildenden müsse über die Berufsschule hinausgehen. Unter dem Strich blieb die Befürchtung, die eine Zuhörerin äußerte: „Es steht zu befürchten, dass sie sprachlich auf einem niedrigen Niveau bleiben.“ Dabei, so stellten die Teilnehmer der Gesprächsrunde fest, müsse allerdings zwischen den Bildungsvoraussetzungen der Flüchtlinge differenziert werden. Die Akademiker unter ihnen hätten grundsätzlich bessere Chancen. Ein Beispiel dafür gaben als Teilnehmer der Gesprächsrunde Surush Gushuni und seine Begleiterin Mojgan Sayaj aus dem Iran. Beide leben seit vier Jahren in Asendorf und arbeiten bereits ehrenamtlich bei der Betreuung von neu ankommenden Flüchtlingsfamilien mit.

Judit Hirscher, Integrationsberaterin, zeigte einen Film über den Verein und berichtete anschließend über die unterschiedlichen Phasen der Flüchtlingshilfe. Den Asylbegleitern, so sagte sie, komme insbesondere angesichts der Probleme im ländlichen Raum, größte Bedeutung zu.

Imke Dirks, Koordinatorin der Flüchtlingshilfe, berichtete, dass es bei vielen Flüchtlingen lange dauere, eine „richtige“ Arbeit aufzunehmen. Eine große Hürde sei eben die Berufsschule mit ihren hohen Anforderungen.