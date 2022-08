Spezialeinheiten stürmen Waldgrundstück in Asendorf

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Zur Unterstützung des Einsatzes hatten die Spezialkräfte den Polizeipanzer „Survivor“ dabei. © Nonstop-News/Sebastian Peters

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in der Nacht zu Samstag ein Waldgrundstück in Asendorf gestürmt. Die Hintergründe sind völlig unbekannt.

Asendorf – Plötzlich wimmelt es in dem Wald von Spezialeinheiten, ein Polizeipanzer Typ „Survivor“ ist vorgefahren, am Himmel kreist ein Hubschrauber in der Dunkelheit. Schwer bewaffnete SEK-Beamte aus Hamburg haben in der Nacht zu Samstag ein Gelände in einem Waldstück in der Gemeinde Asendorf (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen gestürmt.

Spezialeinheiten im Einsatz in Waldgrundstück in Asendorf: Hintergründe bisher unklar

Die Hintergründe: bislang völlig unklar. Das geht aus einem Bericht des Nachrichtenportals Nonstop News hervor. Demnach soll der Staatsschutz den Einsatz geleitet haben. Auch ein Entschärfer des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Hamburg war vor Ort.

Einsatz auf Waldgrundstück in Asendorf: Weitere Meldungen aus der Region um Niedersachsen und Bremen

Nach einer Messerstecherei ist in Hannover-Neustadt eine Person vor einer Pizzeria ums Leben gekommen. Auch in diesem Fall sind die Hintergründe bislang unklar. Behörden in Bremen haben zudem ein „Haus des Grauens“ geräumt. Es seien unhaltbare Zustände gewesen, die sich den Mitarbeitenden von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, Gesundheitsbehörde und Bauamt geboten hätten