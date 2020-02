B6 bei Bruchhausen-Vilsen nach Unfall voll gesperrt: Vier Verletzte

Auf der B6 in Höhe der Sulinger Straße hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Drei Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die B6 ist zur Zeit voll gesperrt.

Bruchhausen-Vilsen - Ein Unfall mit vier verletzten Personen, davon drei schwer, hat sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der B6 in Höhe der Sulinger Straße bei Bruchhausen-Vilsen ereignet. Nach ersten Informationen waren zwei Fahrzeuge aus dem Landkreis Diepholz an dem Unfall beteiligt. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch schnell durch die Feuerwehr befreit werden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz seien die Verletzten unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum Unfallhergang konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

B6 bei Bruchhausen-Vilsen ist derzeit voll gesperrt

Die Bundesstraße 6 (Syker Straße) ist zur Stunde voll gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe müssen durch die Feuerwehr beseitigt werden. Ortskundige Autofahrer werden derzeit gebeten, die Unfallstelle zu umfahren.

Weitere Infos folgen.