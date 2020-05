Soweit der Wind die Töne trägt

Br.-Vilsen - Von Anne-katrin Schwarze. Jubilate heißt dieser dritte Sonntag nach Ostern. Auf Deutsch heißt das „jauchzet“. Christen sagen ihrem Schöpfer jubelnd Freude und Dank. So sieht es die Liturgie seit Jahrhunderten vor. In diesem Jahr darf der Jubel keine Kirche erfüllen. Sich zu versammeln und dabei womöglich noch zu singen, also Atem oder Speichel mit inbrünstiger Kraft auszustoßen – während dieser Pandemie unverantwortlich und weiterhin verboten. Kirchenmusiker Dietrich Wimmer aus Bruchhausen-Vilsen hat einen Weg gefunden, die Gesänge zu den Menschen zu bringen, ohne, dass jemand eine Ansteckung fürchten müsste. Sein Sicherheitsabstand: 20 Meter.

Sonntag für Sonntag, seit dem im März auch die Kirchen geschlossen bleiben mussten, klettert Dietrich Wimmer die neun Stockwerke des Baugerüsts am Vilser Kirchturm hinauf, um aus luftiger Höhe Choräle zu spielen, die normalerweise Teil des Gottesdienstes gewesen wären. „Ich möchte die Menschen daran erinnern, ,Jetzt wäre Gottesdienst‘“, hat er sich zu Beginn der Krise vorgenommen. Seitdem hat er da oben schon jede Wetterlage erlebt.

„Einmal gab es Schneeschauer, da konnte ich meine Finger kaum noch bewegen“, erzählt er. Fürs Trompetespielen allerdings eine Grundvoraussetzung. Obwohl dieses Blasinstrument nicht das ist, was er am besten beherrscht, wie er meint, ist es bestens geeignet, seine Botschaft möglichst weit zu tragen, denn: „Ihr Ton breitet sich so klar aus.“

Rückmeldungen von Gemeindegliedern und darüber hinaus vielen, die sich der Kirche nicht sehr verbunden fühlen, bestätigen diese Theorie. Aus dem Umkreis von mehreren Hundert Metern sprechen ihn Menschen an, die sein Spiel sonntags um 11 Uhr gehört haben. „Einige versammeln sich dazu auf dem Kirchplatz“, hat er beobachtet. „Viele stehen aber auch an Fenstern oder auf Balkonen“, kann er sehen.

Dass sein verstreutes Publikum applaudiert, kann wiederum er hören. „Das ist schon erhebend.“ Fasziniert ist Dietrich Wimmer auch vom Ausblick. Über die Wipfel der Linden hinweg sieht man, je nach Wetterlage, bis nach Bremen. „Man kann die Skyline gut erkennen.“ Und so manche Landmarke, die zwischen dem Luftkurort und der Hansestadt liegt. „Ich habe mein Fernglas immer dabei, manchmal fahren meine Frau und ich anschließend mit dem Rad los, um uns etwas anzusehen, was ich entdeckt habe“, freut er sich über den Nebeneffekt seines zunächst dienstlichen Auftritts. „Ich habe aber auch schon eine kritische Verkehrssituation auf der Bahnhofstraße beobachtet. Wäre es zum Unfall gekommen, ich hätte als Zeuge aussagen können, obwohl ich so weit wegstand.“

Das Baugerüst ist optisch ein Ärgernis, erweist sich in den Corona-Wochen jedoch als Segen. Von seiner letzten, der neunten Etage, kann Dietrich Wimmer die Botschaft des Herrn verbreiten und erreicht damit akustisch weit mehr Menschen, als für gewöhnlich sonntags den Weg in die Kirche finden.

Eine ähnliche Erfahrung macht er in diesen Tagen auch zusammen mit Pastor Florian von Issendorff. Gemeinsam machen sich diese beiden seit Wochen auf zum „mobilen Abendsegen“. Für eine kurze Ansprache und das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ gehen sie zu den Menschen, die jetzt nicht in die Kirchen kommen dürfen. An Straßenkreuzungen mitten in Wohngebieten, jeden Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr an vier anderen Stellen in den beiden Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen (siehe auch Meldung), kommt Kirche zu den Menschen. „Die Resonanz ist einfach toll“, freut es den Seelsorger. Auch mit dieser aus der Not geborenen Aktion erreiche Kirche jetzt viele Menschen, die sich ansonsten eher fern hielten, zumindest von den Sonntagsgottesdienst, beobachtet er erfreut.

In dieser Woche werde die Landeskirche beraten, ob auch in Niedersachsen die Kirchen wieder geöffnet werden können. In Bruchhausen und Vilsen würden die Pastoren gemeinsam mit den Kirchenvorständen sorgfältig beraten, unter welchen Bedingungen sie St. Bartholomäus und St. Cyriakus wieder öffnen möchten. „Der Abstand der Besucher zueinander lässt sich organisieren, aber ein Gottesdienst ohne Gesang, wegen der Ansteckungsgefahr … .“ Pastor von Issendorff lässt den Satz unvollendet. „Wir werden sehen, ob wir die rechtlichen Vorgaben mit unseren Vorstellungen vereinbaren können. Der mobile Abendsegen ist weit mehr als eine Notlösung“, sagt er.

„Ich habe keine innere Unruhe“, meint Dietrich Wimmer zu diesem Thema. Er wird den Kirchturm erklimmen und egal bei welchem Wetter fünf oder sechs Choräle spielen.

Lieder, die halbwegs Gesangbuchfeste kennen werden, denn das sonntägliche Trompetenspiel soll kein Konzert sein. Analog zum Abendsegen hat die von ihm erfundene Gottesdienstform jedoch keinen Namen. „Es ist wohl am ehesten wie ein Kurrende-Blasen“, sagt der Kirchenmusiker. Er läuft zwar nicht im Wortsinn von Haus zu Haus, doch er bringt die Musik von Jubilate an Fenster und Balkone.

Jauchzet. Auch jetzt. Und gerade jetzt.