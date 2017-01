Hermann Schröder besorgt: Schuldenstand der Samtgemeinde wächst

Samtgemeinde - Hermann Schröder macht sich Sorgen. Der Grund: die zunehmende Verschuldung der Samtgemeinde. Der Politiker der Unabhängigen Wählergemeinschaft sieht Handlungsbedarf. Und so bat er kürzlich im Schulausschuss, freiwillige Leistungen wie die Sportförderung auf den Prüfstand zu stellen.

Außerdem forderte Schröder von der Verwaltung eine Aufstellung der Kosten, die der Samtgemeinde entstehen, weil sie die Schulträgerschaft für Oberschule und Gymnasium in Bruchhausen-Vilsen übernommen hat. Seine Worte kamen bei manchem Ausschusskollegen gar nicht gut an.

Zurzeit hat die Samtgemeinde rund acht Millionen Euro Schulden. „Wir gehen auf die 14 Millionen zu“, sagte Schröder bei der Ausschusssitzung. Tatsächlich steuert die Samtgemeinde bis 2019 wegen zweier Mammutprojekte – Sanierung des 78er-Trakts am Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen und Kindergarten-Neubau in Martfeld – auf eine 13,9-Millionen-Euro-Verschuldung zu, bestätigte Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann auf Nachfrage.

Ihm bereitet das allerdings keine Kopfschmerzen: „Wir haben alles gut durchkalkuliert und mit dem Landkreis besprochen. Wir sind in der Lage, das zu stemmen, dank der allgemeinen Wetterlage. Bei einem Zinssatz von einem Prozent, festgelegt auf 30 Jahre, also über die gesamte Laufzeit, mache ich mir keine Sorgen, was ich meinem Nachfolger da irgendwann hinterlasse.“

Schröder sieht das nicht so entspannt. Er bat im Ausschuss um eine „Aufstellung aller Kosten für die freiwillige Sportförderung, beispielsweise für die Sporthallen und die Eisbahn“. Die Frage sei, was sich die Samtgemeinde auf Dauer leisten könne.

Schulträgerschaft hinterfragt

Auch die Schulträgerschaft hinterfragte Schröder, der bis zu seiner Pensionierung als stellvertretender Schulleiter am Marktgymnasium in Achim gearbeitet hat. „Wie viel könnten wir einsparen, wenn wir die Schulträgerschaft für Oberschule und Gymnasium an den Landkreis abgäben?“, will er wissen. Der frühere Kämmerer habe mal von einem sechsstelligen Betrag im Jahr gesprochen.

Bruchhausen-Vilsen sei die einzige Gemeinde im gesamten Kreis, die als Schulträger für eine Oberschule fungiere, ergänzte Schröder. Und neben Twistringen die einzige, die das Gymnasium selbst trägt. „Wir bekommen nur 80 Prozent dafür wieder, zahlen über die Kreisumlage aber auch für andere Schulen“, sagte Schröder.

Cattrin Siemers, Fachbereichsleiterin Bildung in der Verwaltung, gab zu bedenken, dass nicht absehbar sei, wie sich die Kreisumlage entwickeln würde, wenn der Landkreis künftig auch noch für die beiden Schulen zuständig wäre. Doch Schröder ließ nicht locker: „Was gönnen wir uns da?“ Für Michael Albers (SPD) die falsche Formulierung.

Seiner Meinung nach müsste es heißen: „Was lassen wir es uns kosten, Einfluss zu haben?“ Als Schulträger habe die Samtgemeinde die Möglichkeit, sehr eng mit den Schulen zusammenzuarbeiten. „Wenn man nicht Schulträger ist, kriegt man nicht so viel mit“, fuhr Albers fort und wandte sich an Schröder: „Wenn wir das rein monetär sähen, würde ich dir Recht geben. Aber da gibt es ganz andere Aspekte.“

Das sah Ulf Schmidt (Grüne) genauso. Er sprach von einer „sehr populären Anfrage“. Nachdem Hermann Schröder das Thema in nicht-öffentlicher Sitzung schon mal angesprochen gehabt habe, habe er mal beim Landrat nachgefragt: „Da kriegte er ein großes Grinsen.“

Reinhard Thöle (SPD) hielt den Zeitpunkt für die Diskussion ebenfalls für ungünstig, da die Samtgemeinde gerade auf eigene Kosten die millionenschwere Sanierung des 78er-Trakts umsetzt. „Das Thema hättest du vor drei Jahren ansprechen können“, sagte er zu Schröder. Der konterte: „Als ich das damals getan habe, hieß es: ,Halt den Mund!‘“

Man darf gespannt sein auf die nächste Diskussion zu diesem Thema im Schulausschuss.

mah

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa