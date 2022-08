Als die Nägel wegen des Kriegs fehlten

Von: Sigi Schritt

Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast startet ihre Sommertour in Asendorf

Asendorf – Der Ukraine-Krieg ist in Asendorf spürbar. Das hat die Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) im holzverarbeitenden Betrieb Schlesselmann während des Auftakts ihrer Sommertour erfahren. Firmeninhaber Ralf Schlesselmann führte sie im Unternehmen herum und zeigte die Produktionsgänge, wie aus Baumstämmen Paletten für verschiedene Anwendungsbereiche entstehen.

Fast hätte der Ukraine-Krieg die Produktion lahmgelegt, hört sie. „Wir bekamen auf einmal keine Nägel mehr und mussten sehen, wie wir die Produktion aufrecht erhalten“, berichtet Schlesselmann. Diese werden benötigt, um Platten, Kisten und Spezialmöbel für Gastrobetriebe herzustellen. Der Lieferant produziere zwar in der Nähe, aber der Draht sei aus Russland gekommen. Ohne die Nägel aus diesem Rohstoff könnten weder Paletten noch Outdoormöbel wie Strandkörbe und Stehtische gebaut werden.

Wegen der durch die EU verabschiedeten Sanktionen sei jedoch kein Nachschub gekommen. Da die Asendorfer seit Jahren auf nur eine einzige Bezugsquelle setzten, habe dieser Lieferant wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, die passenden Nägel aufzutreiben, damit bei Schlesselmann die Produktion weiterlaufen kann. Der tonnenschwere Vorrat war so zur Neige gegangen, dass nach drei Tagen Schicht im Schacht gewesen wäre. War es der Hilferuf um Nägel, weshalb ihr Weg sie nach Asendorf führt? Nein, es gehe ihr um das Thema Nachhaltigkeit, und das sei für sie „Holz, Wald, Forst“, so die Ministerin. Und sie habe bewusst nach Betrieben gesucht, die Holz verarbeiten.

Auf die Frage dieser Zeitung, ob es wegen der Klimakrise und brennenden Wäldern eine Holzknappheit in Niedersachsen gibt, antwortete sie, dass Holz kein knappes Gut sei. Sie räumt aber ein, dass in manchen Regionen qualitatives Holz fehle, weil die Bäume unter Käferbefall und Trockenheit leiden und gefällt werden müssten. „Noch können wir nicht von einer Holzknappheit sprechen.“

Was sie mit nach Hannover nimmt? „Ich habe ein tolles Familienunternehmen gesehen“, sagt sie. Sie lobte die Leitlinien des Unternehmens, sich klimaneutral aufzustellen. Die Lastwagen sollen künftig mit Wasserstoff betrieben werden.

Allerdings gibt es ein paar Herausforderungen, die nicht Niedersachsen, sondern der Bund lösen muss. Aus ihrer Sicht müsste das Erneuerbare Energiengesetz nachgebessert werden. Sie verdeutlicht ihre Forderung. Im Asendorfer Betrieb wird im ersten Produktionsschritt die Rinde vom Baum getrennt. Dabei fallen Holzschnitzel an. „Das Holz riecht sehr gut“, sagt Barbara Otte-Kinast und saugt mit ihrer Nase den Geruch der frisch abgetrennten Rinde tief ein. Sie lächelt. Der Firmenchef erläutert, dass dieser Abfall von Gartenbau-Betrieben benutzt wird. Würden diese Schnitzel für die Stromherstellung eingesetzt, wäre das Ergebnis keine grüne Elektrizität. Begründung: Diese Schnitzel sind industriell hergestellt. Wenn sogenannte Erntemaschinen die gleiche Rinde im Wald abgeschält, würde die Elektrizität, die aus der Verstromung dieser Schnitzel gewonnen würde, grün. Die rechtliche Definition müsste in Berlin geändert werden, und das wäre im Ressort von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angesiedelt. Die Ministerin schlägt ebenso vor, die örtlichen Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig (CDU) und Peggy Schierenbeck (SPD) ins Boot zu holen, um dieses Thema in ihre Arbeitsausschüsse mitzunehmen.

Außerdem erläuterte Ralf Schlesselmann der Ministerin seine Idee, wie extreme Preiserhöhungen abgefedert werden würden. Wie bei der Corona-Hilfe könnte man jedem Mitarbeiter jährlich einen vierstelligen Betrag auszahlen, der dann steuerfrei auf das Konto kommen könnte. „Warum macht man das nicht? Das würden viele Arbeitgeber tun“, ist sich der Unternehmer sicher. Außerdem müsste der Wohnraum in dünn besiedelten Regionen im Land wie etwa in Asendorf bezahlbar sein, damit Mitarbeiter dort eine gute Wohnung finden.

Im Anschluss an die Unternehmensbesichtigung steuerte die Ministerin den Hof von Melanie und Hans Bockhop an. Das Paar zeigte ihre Holunderplantage und lud die Ministerin ein, die in Handarbeit gewonnenen Produkte zu kosten.

Ob Blüten- oder Beerensaft – eine Schorle mit kühlem Mineralwasser erfrischt köstlich, kann man im Gesicht der Ministerin ablesen. Gut gestärkt hat sie das nächste Ziel im Visier: Gut Adelhorn von Familie Schwichtenberg in Drentwede.

