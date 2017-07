Sommerpicknick in Asendorf erfreut sich großer Beliebtheit

Auf dem Weg zur Tradition

Asendorf - Von Dieter Niederheide. Kaum hatten die über 100 Asendorfer an der langen Tischreihe unter dem „Vöörschur“ (Schirmdach) des Unternehmens „Bremer Landtechnik“ Platz genommen, erschien als besonders gern gesehener Gast auch die Sonne – und sie blieb. Eigentlich hatte der Heimatverein Asendorf zum zweiten Sommerpicknick auf die St.-Marcellus-Straße eingeladen, aber angesichts der zuvor regnerischen Wetterlage trafen sich die Teilnehmer dann doch lieber am Sonntag um neun Uhr bei Bremer an der Alten Heerstraße.