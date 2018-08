Sommerfreizeit der Kirche: 57 Jugendliche erleben italienisches Lebensgefühl

Haus in der Toskana

+ © Kirche © Kirche

Bruchhausen-Vilsen - 57 Jugendliche und ihre Teamer haben an der zweiwöchigen Sommerfreizeit der evangelischen Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen in Italien teilgenommen. Ihr Ziel war ein idyllisch gelegenes Haus in der Toskana. Die Mädchen und Jungen erlebten laut Pressemitteilung eine intensive Gemeinschaft bei Spielen, Andachten, am Pool, bei Ausflügen nach Pisa und Florenz sowie bei weiteren Aktivitäten.