Kindersommerfest: TSV Asendorf plant Wiederholung

Asendorf – „Ein rundherum schöner Tag“, heißt das Fazit von Janine Buttler zum Kindersommerfest am Sonntag in Asendorf. Die Übungsleiterin des Eltern-Kind-Turnens wollte zeigen, was das Dorf jungen Familien zu bieten hat. Jede Menge, konnten Hunderte feststellen.

Im TSV können Kleinkinder nicht nur turnen, was übrigens so beliebt ist, dass es Wartelisten gibt. Ab drei Jahren kann man kicken, ab vier Handball spielen, ab sechs zu den Leichtathleten gehen. Auch Tennis steht dem Nachwuchs offen. Diese Sparten stellten sich am Sonntag vor.

Obwohl der TSV den Nachmittag organisiert hatte, waren weitere Akteure willkommen, die Angebote für Kinder machen. Bei der Jugendfeuerwehr ging es – natürlich – nass zu. Auch das Jugendhaus lockte mit Aktivitäten.

An der „Olympiade“ mit sechs spielerisch-sportlichen Stationen beteiligten sich fast 100 Kinder, teilt Janine Buttler begeistert mit. Weitere seien zum Gucken da gewesen. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden und Medaillen. „Es gab viele strahlende Kinderaugen“, erzählt die Organisatorin begeistert und freute sich über fast 50 Helfer. Wegen des Erfolgs bleibt das Kindersommerfest des TSV kein Einzelfall. „2025 gehen wir in die zweite Runde“, kündigt sie an.