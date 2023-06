Sommerfest beim RFV Wehlermühle

Von: Anne-Katrin Schwarze

Teilen

Zum ersten Mal legte der Reit- und Fahrverein Wehlermühle ein internes Turnier mit dem „Tag der offenen Stalltür“ auf dem Ferien- und Reiterhof Wikner in Bruchhausen-Vilsen zusammen. So hatten die jüngsten Reiter nicht nur Gelegenheit, ihr Können zu zeigen, sondern auch ein großes Publikum. Am Nachmittag spannte der Verein eine Kutsche für Rundfahrten an. Gut angenommen wurden außerdem die Spazierfahrten im Hänger eines Oldtimer-Treckers. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, heißt das Fazit von Vorsitzendem Bernd Wikner.

1 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

2 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

3 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

4 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

5 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

6 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

7 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

8 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

9 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

10 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

11 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

12 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

13 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

14 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

15 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

16 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

17 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

18 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

19 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

20 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

21 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

22 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

23 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

24 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

25 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

26 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

27 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

28 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

29 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

30 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

31 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

32 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

33 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

34 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

35 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

36 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

37 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

38 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

39 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

40 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

41 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

42 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

43 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

44 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg

45 / 45 Angebote für Familien stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Reithof Wikner in Bruchhausen-Vilsen © Oliver Siedenberg