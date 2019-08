Sneaker statt Pumps

„Brautpaar des Jahres“ feiert mit

+ Das damalige Hochzeitsoutfit passt Sarah und Andre Stuve noch wie angegossen. Foto: JANTJE EHLERS

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. Elegant schritt Sarah Stuve mit ihrem Mann Andre gestern die Treppen der kleinen Bühne auf dem Marktplatz am Denkmal hoch. Unter ihrem bodenlangen „Traum in Weiß“, ihrem Hochzeitskleid, blitzten bei jedem Schritt die weißen Sneaker hevor. „Ich war zwar erst am Überlegen, meine Brautschuhe anzuziehen, aber diese waren dann doch bequemer“, sagte sie lachend.