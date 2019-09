Sneak-Preview ein feuriges Spektakel

Von Andree Wächter

Asendorf – Es lebt wieder, das B.O. in Asendorf. Die ehemalige Kultdisco hat sich in den vergangenen Monaten in ein Kulturhaus verwandelt. Am Freitag gab es eine Sneak-Preview mit Musik und Show. Die eigentliche Eröffnung ist für Freitag und Sonnabend, 20. und 21. September, geplant. Wie bereits berichtet, hat Dominik Wrhel aus Affinghausen das B.O. gepachtet. Dort betreibt er die Firma „Panem et Circenses“ (lateinisch, Brot und Zirkusspiele), Eventmanagement und Eventcatering.

Gespannt warteten die geladenen Gäste am provisorischen Eingang am Parkplatz, was sie drinnen erwartete. „Wir wollen uns kennenlernen“, sagte Cornelia Przybylla von „Panem et Circenses“ zum Ziel des Abends. Gemeint waren Nachbarn, alte B.O.-Fans und Kunstinteressierte. Przybylla begrüßte die Männer und Frauen im dunklen Anzug mit Zylinder und roter Fliege. Sie bangte: „Hoffentlich haben wir niemanden vergessen!“ Denn als Nachbar wollten sich die Neuen gut einführen. Und dies taten sie auch mit einem bunten Mix aus Livemusik und Akrobatik. Schließlich soll die ehemalige Disco mehr werden als ein „Tempel zum Abfeiern“: ein Kulturzentrum.

Dazu diente der „Blick durch den Bauzaun in die Baustelle“, wie es Cornelia Przybylla formulierte. Und eine Baustelle ist es noch. Einiges ist schon fertig, doch bis zur Eröffnung muss noch vielfach Hand angelegt werden. „Beim Opening wird vieles anders aussehen“, sagte Dominik Wrhel. Konkreter wurde er nicht. Nur so viel: „Heute wollen wir zeigen, was schon alles passiert ist.“

Zu sehen und zu hören bekamen die geladenen Gäste Musik von der Band „Ton Tar“. Die fünf Mitglieder im Alter zwischen 12 und 55 Jahren spielten traditionelle persische und kurdische Musik. New Wave hörte das Publikum von „Unplaces“. Dazu legten DJs an diversen Orten, wie dem Bistro auf.

Während drinnen Musikliebhaber auf ihre Kosten kamen, wurde es draußen heiß. „Flaming Rose“ zeigte nach Einbruch der Dunkelheit, wie schön Flammen sein können. Sie wirbelte mit Fackeln und spuckte Feuer. Denn die Veranstalter hatten als Ergänzung eine Feuershow aufgebaut. Das Spektakel war auch noch in einiger Entfernung zu sehen.

Ruhig und elegant ließ Beatrice eine Glaskugel über ihren Körper rollen. Es hatte den Anschein, als würde sie die Schwerkraft ausblenden. Im Hintergrund erklang dazu Harfenmusik.

Die zahlreichen Gäste wurden mit Snacks und Fingerfood verköstig. Am Eingang bekamen sie einen Bierdeckel, auf dem sie Wünsche und Anregungen notieren sollten, auf dass das B.O. ein inspirierender Anziehungspunkt bleibt.

