Da singt nicht nur der Chor

„Kaleidoskop“ erhält Unterstützung von Zuhörern und Teamern der Kirchengemeinde

+ Überraschungsgäste beim Konzert in der Brokser Kirche waren die Teamer, die Pastorin Anja von Issendorff (rechts) von einer Weihnachtsfeier herübergebracht hatte. - Foto: Horst Friedrichs

BR.-VILSEN - Von Horst Friedrichs. Weihnachtliche Lieder und Instrumentalmusik in einem weitgefächerten Klangspektrum erfreuten zahlreiche Zuhörer am vierten Adventssonntag in der Brokser Kirche. Der Chor „Kaleidoskop“ bot ein buntes und abwechslungsreiches Programm, unterstützt vom Bläserensemble der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen. Die Konzertbesucher strömten in fast nicht enden wollenden Scharen in die Kirche, sodass deren Sitzreihen schon vor Veranstaltungsbeginn bis auf den letzten Platz „ausgebucht“ waren. Einige Zuhörer blieben stehen.

Am Samstag hatte „Kaleidoskop“ das gleiche Programm bereits in der Martfelder Kirche dargeboten, allerdings ohne die Bläser. Es war der erste Auftritt, den der Chor in dieser Form im Nachbarort absolvierte, und alle Mitwirkenden stellten erfreut fest, dass sie in der Kirchengemeinde Martfeld gut ankamen.

In der Brokser Kirche, dann, gab es zum Auftakt Überraschungsgäste. Pastorin Anja von Issendorff ließ die Zuhörer wissen, dass sie für die zeitgleich stattfindende Weihnachtsfeier der Jugendgruppen-Teamer als Rednerin verpflichtet sei. Daher habe sie einen Teil der Teamer kurzerhand eingeladen, um zu Beginn des „Kaleidoskop“-Konzerts einen Gesangsgruß zu überbringen. Auch Anja von Issendorffs kleine Tochter Elise war dabei. Das Lied der Jugendlichen wurde mit begeistertem Beifall belohnt.

Chormitglied Annette Kempf begrüßte das Publikum in der weihnachtlichen Atmosphäre der Kirche. Chorleiterin Natascha Befort dirigierte die Sängerinnen und Sänger, die mit vollendet gesetzten Stimmen „Gloria“ als erstes Stück erklingen ließen, um dann mit weihnachtlichen „Evergreens“ und auch weniger bekannten Titeln fortzufahren, darunter „Alle Jahre wieder“, „Ave Maria“, „Follow the Star“ sowie „What a Child“ als Solo für Cello und Klavier. Pianistin Larissa Geier begleitete überdies die Sänger, und die Bläser der Feuerwehr sorgten für harmonische Intermezzi zwischen den Gesangsstücken.

Unter der Rubrik „Hausmusik“ gab es einen besonderen klanglichen Leckerbissen für die Zuhörer. Nachdem die Chormitglieder schon vor einiger Zeit festgestellt hatten, dass etliche von ihnen auch Instrumente spielen, schlossen sie sich nach Hausmusik-Art zusammen, um Lieder mit Gitarren, Flöten, Akkordeon und Bass zu begleiten. Im Konzertprogramm waren dies: „Süßer die Glocken nie klingen“, „Stern über Bethlehem“ und „Hört der Engel helle Lieder“. Mit Texten zum Mitsingen ausgestattet, nutzte das Publikum diese Möglichkeit nach Kräften.

Mit weiteren stimmungsvollen Liedern wie „Merry Christmas Everyone“, „Mele Kalikimaka“ und „Happy Xmas“ wurde der Chor „Kaleidoskop“ seinem Ruf als Interpret besonderer Stücke einmal mehr gerecht. Als Garant für Gänsehaut erwies sich der Klassiker „Stille Nacht“, und als Zugabe beeindruckte das Lied „Halleluja“ des erst vor Kurzem verstorbenen Komponisten Leonard Cohen.