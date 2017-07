„Oberkrainer“ kommen nach Scholen

Die sind echt, und das hört man auch

+ © Oberkrainer aus Begunje Die „Oberkrainer aus Begunje“ spielen gleich drei Mal in Scholen. © Oberkrainer aus Begunje

Scholen - Ihr Name ist Programm: Die „Oberkrainer aus Begunje“ sind tatsächlich echte Oberkrainer. Und das hört man auch. Davon können sich alle Interessierten am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juli überzeugen – beim großen „Oberkrainerfest“ im Gasthaus Ehlers in Scholen.