Ab September baubereit

Martfeld – Der Rat der Gemeinde Martfeld sprach während seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Hustedt am Donnerstagabend über den Bebauungsplan (B-Plan) „Heide II“ und verabschiedete mit einer Enthaltung den Satzungsbeschluss. „Es gab keine großen Einwände“, sagte Gemeindedirektor Bernd Bormann. Eine Forderung der Denkmalschutzbehörde sei, dass beim Anlegen der Planstraßen nach denkmalrelevanten Funden gesucht werden soll.

Ratsmitglied Klaus-Dieter Kasper (Die Grünen) schlug in Bezug auf das neue Baugebiet vor, eine Informationsbroschüre herauszugeben. Diese solle die ortsansässigen Handwerksbetriebe auflisten sowie über das ökologische Errichten eines Gebäudes informieren. „Leute, die bei uns bauen wollen, bekommen die Broschüre als Hilfestellung an die Hand“, erklärte er. Auch Pitt Brandstädter (Die Grünen) war von der Idee überzeugt: „Das könnten wir auch auf Samtgemeindeebene ausweiten und, um die Kosten zu decken, können vielleicht Inserate geschaltet werden.“ Die Broschüre sei laut Torsten Tobeck (Unabhängige Liste Martfeld, ULM) nur Werbung für die Gemeinschaft der Selbstständigen (G.d.S) in Martfeld. „Da sind wir nicht in der Pflicht, sondern die G.d.S“, meinte er.

Bormann stellte den weiteren Ablaufplan für das Baugebiet „Heide II“ vor: Im März 2020 sollen die Grundstücke vergeben werden, die Erschließung erfolge im Zeitraum April bis Mai und baubereit seien die Flächen ab September.

Ratsmitglied Michael Albers (SPD) habe laut Aussagen von Brandstädter in einer vergangenen Sitzung die Intransparenz des Gremiums beklagt, daher wollte Brandstädter nun von ihm wissen, welche Schritte eingeleitet werden müssten, um die Prozesse transparenter zu gestalten. Albers: „Wir sollten beispielsweise die gesamten Finanzen – und nicht nur den Haushalt – öffentlich diskutieren sowie mit den Bürgern öffentlich über die ärztliche Versorgung und die Windkraft in Martfeld sprechen.“ Laut seiner Aussage wisse die Bevölkerung nicht, was der Rat in seinen Sitzungen diskutiere. Deswegen sei es wichtig, die Bürger frühzeitig einzubeziehen und mitdiskutieren zu lassen. Bürgermeisterin Marlies Plate (Die Grünen) entgegnete, dass der Rat unter anderem über das Thema Windkraft sehr ausführlich öffentlich diskutiert sowie viele Parallelveranstaltungen angeboten habe. „Wir haben nichts hinterm Berg gehalten“, sagte sie.

Während der Einwohnerfragestunde sprach der Martfelder Anton Bartling einige Punkte an. Er fragte unter anderem, ob es in der bisherigen Planung neue Standorte für Windkraftanlagen in Martfeld gebe. Bernd Bormann: „Da kann ich noch nichts zu sagen. Ich persönlich denke, dass es wahrscheinlich keine neuen geben wird, sondern die bestehenden Anlagen erneuert werden. Aber wie gesagt, da Rede ich nur ins Blaue.“

Der Bürger erkundigte sich außerdem über die Steuereinnahmen, die die Gemeinde aus dem Betrieb von den Photovoltaik-Anlagen im Martfelder Gewerbegebiet generiert. „Bisher konnten daraus noch keine Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden“, sagte Bormann.

Weiterhin fragte Bartling, ob es Planungen gebe, die vorhandenen Dächer der im Besitz der Gemeinde und Samtgemeinde befindlichen Gebäude für die Produktion von Solarstrom zu nutzen. Mittlerweile würden die meisten Gebäude wie die Schule und der Kindergarten der Samtgemeinde gehören, sagte Bormann. Die Dächer würden derzeit auf ihre Statik geprüft werden.

Außerdem wollte Bartling wissen, wie die Planungen bezüglich der erwarteten Anzahl an Kindern durch das neue Baugebiet aussehen. Bormann: „Wir wissen, wie sich die Zahlen entwickeln. Im Jahr 2021 können wir durch die Fertigstellung der neuen Kita der Lebenshilfe in Schwarme zwölf Gruppen anbieten. Zudem wissen wir, dass wir 2021/2022 ein bis zwei zusätzliche Einheiten im Schulbereich benötigen.“