Seltene Einblicke ins musikalische Geschehen

Zuhörer dürfen bei Schwarmer Orgelkonzert den Musikern auf Hände und Füße schauen

+ Schüler und ihr Lehrer an der Orgel der Schwarmer Kirche (von links): Jonathan Fritzemeier, Rufus Blankenburg, Ralf Wosch, Soenke Janssen, Susanne Klässig, Stine Göbel, David Bence Wosch, Christiane Buhrdorf und Kerstin Hillmann-Apmann. Foto: HORST FRIEDRICHS

Schwarme - Von Horst Friedrichs. Vor aller Augen musizierten sie, dass es die reine Freude war: Orgelspieler, sonst hoch oben, meist vor Blicken verborgen, ließen sich in Schwarme auf die Finger schauen. Und auf die Füße. Denn die spielen bei der Königin der Instrumente auch eine wichtige Rolle. Mittels Kamera, Beamer und Leinwand bot Kreiskantor Ralf Wosch den Besuchern eines Konzerts seiner Orgelschüler am Samstagabend in der Schwarmer Kirche „Zum Guten Hirten“ seltene Einblicke in musikalisches Geschehen.