Silvesterrevue in Schwarme bietet eine Mixtur aus Musik, Schauspiel und Kabarett

Sektlaune in der Sprechstunde

+ © Ulf Kaack Wenig vertrauenserweckend: Allgemeinmediziner Dr. Günter Bode in der Rolle des Zahnarztes. © Ulf Kaack

Schwarme - Von Ulf Kaack. Wer jetzt noch Karten erwerben will, der ist zu spät dran und hat Pech gehabt. Die Revue zum neuen Jahr mit dem Titel „Sprechstunde zum Jahreswechsel“ ist restlos ausverkauft. Und zwar beide in Robberts Huus in Schwarme stattfindende Aufführungen. Wir waren trotzdem bei den Proben dabei und geben einen Blick auf das, was die einen erwartet und die anderen verpassen.