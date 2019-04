Ein Sekt für die Samtgemeinde

„Samt & Sonders“: Kauf mit Spende verbunden

+ Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann (links) und Harald Nelson enthüllten am Donnerstagabend den neuen Sekt der Samtgemeinde. Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Br.-Vilsen – Zur Enthüllung des Sekts „Samt & Sonders“ war Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann am Donnerstagabend mit weiteren Gästen in die neue „Weingarage“ Vilsen des Martfelders Harald Nelson gekommen. Gemeinsam enthüllten Bormann und Nelson das Getränk, einen Sekt, extra trocken, der Winzerin Tanja Baumann vom Schloss Affaltrach (Baden-Württemberg). Das Etikett hat die Firma „Diers & Hemmje“ aus Bruchhausen-Vilsen gestaltet, zu sehen sind darauf viele Symbole, die die Samtgemeinde ausmachen wie die Museumseisenbahn und das Riesenrad des Brokser Markts. Besonders das Samtgemeindelogo auf der Rückseite und die Anmerkung „Sekt einer besonderen Gemeinde“ fiel Bormann ins Auge. „Der Name ,Samt & Sonders‘ war eine Idee meiner Frau Cornelia“, erklärte Nelson. „Wir überlegten, wie man den sperrigen Begriff der ,Samtgemeinde‘ umschreiben könnte.“