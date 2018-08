Seifenblasen und Luftballontiere

Br.-Vilsen - In diesem Jahr startete der Brokser Markt auf dem Sportplatz in Bruchhausen-Vilsen nicht, wie sonst, mit einem Luftballonweitflug-Wettbewerb, sondern mit einem Kinderanimationsprogramm mit Verlosung.

Die Kids erwarteten an drei Stationen verschiedene Mitmachaktionen. Seifenblasenkünstler Motley Glow (Guido Salge) aus Bremen hatte in der Mitte des Sportplatzes ein Planschbecken aufgebaut, das neben Seifenblasenflüssigkeit jede Menge Utensilien beinhaltete. Sowohl der Künstler selbst als auch die Kinder erschufen große und kleine Blasen.

DJ Toddy aus Bremen formte währenddessen Luftballonfiguren. Er zauberte „mehr als nur Schlangen und Aale“, wie DJ Hendrik Treuse als Moderator sagte, er schuf auch Schwerter, Giraffen und Dackel.

Außerdem tobten sich die Kinder am Spielmobil des Landkreises aus. Dort entdeckten sie neben Diabolos auch Holzspielzeuge und ein XXL-Vier-Gewinnt-Spiel.

„Es wird gut angenommen“, sagte Lisa Müller von der Verwaltung, die sich gemeinsam mit fünf Auszubildenden das neue Programm ausgedacht hatte.

Den Abschluss bildete ein „Lollirun“. Alle Kinder versammelten sich an einem Startpunkt und rannten auf Signal von DJ Toddy los. Ihr Ziel: eine meterlange Spur aus Lollis. Jedes Kind griff so viele Süßigkeiten, wie es konnte. An zehn von ihnen waren Ziffern geklebt. Jede Nummer gewann, die zwei Hauptpreise waren Gutscheine für den „Kidsday“ bei den „Sixdays“ in Bremen.

Und das war nicht die einzige Verlosung: Jedes Kind konnte eine Karte ausfüllen und in eine Lostrommel werfen. Wahrscheinlich Ende September werden die vom Getränkefachgroßhandel Getränke Ahlers mit Sitz in Achim gesponserten Preise verlost. J vik