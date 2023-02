Krieg, Flucht, Fremdsein

Von: Anne-Katrin Schwarze

Verpackt in ein Konzert mit Licht und Outfit sowie Show erzählen die Zollhausboys ihre persönliche Geschichte von Krieg, Flucht und Fremdsein. © Siedenberg, Oliver

Syrische Flüchtlinge erzählen Schülern ihre Geschichte

Br.-Vilsen – „Das hier wird besser als Mathe“, kündigte Bandmitglied Pago Balke zur Begrüßung an. Jubel aus dem Publikum. Die Aufmerksamkeit von Schülern zu halten, sei ein Stück Arbeit, weiß er aus mittlerweile fast 200 Auftritten der „Zollhausboys“. Auch, weil es kein Unterhaltungsprogramm ist, was in der nächsten Stunde folgt. Der Schulförderverein konfrontierte 680 Jugendliche bei dieser Einladung mit der Lebensgeschichte von syrischen Flüchtlingen.

Als Azad, Ismaeel und Shvan, die Gründungsmitglieder der Band, vor dem Krieg geflohen sind, waren sie 15, 16 Jahre alt. Ihr Weg führte über das Meer, allein, denn sie ließen nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Familien zurück. Ihre Zuhörer in der Mensa waren damals acht und neun, kaum einer älter als zwölf Jahre. Von „den“ Flüchtlingen haben sie etwas mitbekommen, auch in Bruchhausen-Vilsen saßen die Kinder, die kein Wort Deutsch sprachen, auf einmal in den Klassenräumen. Man kann es sich heute kaum vorstellen, aber nur wenige der anwesenden Neunt- bis 13-Klässler hatten 2015 ein eigenes Handy. Die Bilder von angeschwemmten Kinderleichen mögen ihnen erspart geblieben sein.

Was Krieg bedeutet, ist ihnen heute leider durchaus bewusst. Wieder sitzen Flüchtlinge in ihren Klassen. Sie sehen anders aus als die 2015, ihnen selbst äußerlich ähnlicher, die Verständigung auf Englisch klappt besser. Jetzt sind sie selbst 15, 16, 17 Jahre alt, hören seit fast genau einem Jahr nichts anderes als Krieg und Krise. Eine Stunde lang begegnen sie Zeitzeugen von Weltgeschichte.

Die Bremer Gruppe „Zollhausboys“ verpackt Erlebtes in Lieder und Kabarett. Motiviert und angeleitet vom vielseitigen Künstler Pago Balke aus Riede, war Musik in der Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge zunächst ein Beschäftigungsprogramm. Dass es ein Integrationsprogramm werden könnte, war nicht geplant.

Jetzt touren die Boys, mittlerweile verstärkt durch ein Girl, Selin, in immer größer werdenden Kreisen um Bremen, um ihre Geschichte zu erzählen. Aus erster Hand sei ihnen dabei wichtig, sagt Azad aus Kobani. Die Texte der etwa 60 Stücke, die drei abendfüllende Programme bilden, haben sie selbst geschrieben.

Der eine oder andere Reim holpert. Nicht alle Zeilen beim Auftritt in Bruchhausen-Vilsen sind klar zu verstehen. Aber sie treten nicht an, um Superstars zu werden. In Stücken wie „Familie“, „Auf dem Fluss“ oder „Lange nicht zu Hause gewesen“ geht es um schmerzliche Erinnerungen. Die Musik ist das Transportmittel, die Worte lassen Bilder entstehen, die sich niemand in der Halle vorstellen kann und möchte.

Bemerkenswert und anrührend ist die Choreografie von Azad auf einem blauen Gymnastikball. Ganz ohne Worte zeigt er (s)eine Reise über das Meer, die traurig vom Abschied, aber voller Hoffnung begann, die unbequem, dann ruppig, dann lebensbedrohend wurde. Hin- und hergerissen liegt er am Ende rücklinks auf dem Ball, Arme und Beine von sich gestreckt. Entkräftet, schutzlos, tot. „Ich wollte eigentlich nie mehr in einer Schwimmweste rumlaufen“, heißt es in einem Lied. „Das Meer hat genommen Freunde von mir“, an anderer Stelle.

„Es ist anstrengend“, sagen die jungen Männer nach dem Auftritt. Obwohl sie auf der Bühne tanzen und zum Mitklatschen auffordern, tauchen sie in dieser Stunde ab in ihre vielleicht dunkelsten Erinnerungen.

Sie singen auf Deutsch, das alle gut und mit nur leichtem Akzent sprechen, weil sie verstanden werden möchten. Ihre Wurzeln sieht man ihren Tanzbewegungen an, sie klingen aus ihrer Musik.

Ihr Programm heißt „geht weiter“ und handelt vom Ankommen. Lustig, das in Szene gesetzte Telefonat zwischen Jaffa, dem Flüchtling im Unterhemd, und Herrn Kleinmeier vom Amt in Hemd und Kragen. Witzig, wie sie sich gegenseitig ihre Namen buchstabieren, um richtig angesprochen werden zu können. K wie Konrad, L wie Ludwig, E wie Emil. A wie Allah, F wie Frau mit Kopftuch. Erschreckend, wie sehr man aneinander vorbeireden kann.

In einer anderen Kultur klarzukommen, gehört zu ihrem Ankommen. Herzlichkeit von so vielen, Hetze von so vielen anderen auch. Eine Nummer zitiert Prominente der rechten Partei Alternative für Deutschland (AfD). Die erdachte „Gebärdensprache“ dazu samt Hitlergruß zu sehen, verpflichtet, die Rechten nicht reden zu lassen, in der Hoffnung, dass ihnen niemand zuhört.

„Warum stellt ihr die Deutschen als fremdenfeindlich dar?“, fragte ein Schüler in der sich anschließenden Diskussion. „Das betrifft unsere Generation doch gar nicht“, meinte er. „Guckt euch die Ergebnisse der letzten Wahl in Niedersachsen an. Ein großer Teil ist rechts, wir versuchen, das sichtbar zu machen“, erklärt Azad den politischen Aspekt des Programms.

„Was bedeutet Deutschland für euch?“, möchte eine Zuhörerin wissen. „Es war ein Land, in das ich geflohen bin, jetzt ist es meine zweite Heimat. Ich habe die Staatsbürgerschaft beantragt“, erzählt Azad. „Heimat ist nicht nur, wo Du geboren bist, Heimat ist, wo Du Dich wohlfühlst und Freunde hast“, definiert Ismaeel zu sich.

„Es gibt Ausländer, die Randale machen, was sagt ihr dazu“, möchte ein Schüler wissen. „Überall gibt es Arschlöcher“, stimmt Pago Balke zu, und: „Wer Mist baut, muss bestraft werden“. „Wenn ich mich in der Bahn falsch verhalte, heißt es gleich ,die Ausländer‘, wenn ein Deutscher etwas falsch macht, sieht man ihn als Individuum. Die Gesellschaft muss lernen, nicht zu generalisieren“, kommt Azad auf den gesellschaftspolitischen Anspruch des Programms.

„Wie war es in der Unterkunft?“, wollte ein Mädchen wissen. „Es war eine Sporthalle wie diese, es gab keine Wände, jeder hatte eine Matratze. Es wurde besser, als wir umzogen und Wände für etwas Privatsphäre sorgten“, erzählt Azad über das namensgebende Zollhaus in Bremen.

Die Stücke belohnten die Jugendlichen mit Applaus, auch mit begeisterten Pfiffen, wie man das bei Konzerten macht. Einige wollten später ein Autogramm von den Jungs. Nicht zu überhören war aber auch ein kollektives Gemurmel nach vielen Beiträgen. Man darf es als Redebedarf über das Gehörte deuten. Hoffentlich nahmen die Jugendlichen ihn mit in die Pause, in den Nachmittag, in den nächsten Schultag. „Seid offen für das, was diese Jungs erlebt haben, auch wenn ihr andere Bilder im Kopf habt“, wünschte sich Carsten Schröder, Vorsitzender des Schulfördervereins, der dieses Gastspiel gesponsert hat, damit alle Schüler der OBS und des Gymnasiums ab Klasse neun daran kostenfrei teilnehmen konnten. Auf Initiative des Vereins „Lebenswege begleiten“ gab es auch Mittel aus dem Landesprogramm „Mitreden, Mitmachen, Mitbestimmen! Jugendbeteiligung in Niedersachsen“.

Das Konzert in der Mensa war für viele der fast 700 Jugendlichen sicherlich willkommener als eine Doppelstunde Mathe. Vor allem aber war es wichtig.

Am Abend spielten die „Zollhausboys“ ein öffentliches Konzert in der Mensa.

„Ein Autogramm, von mir?" – „Zollhausboy" Azad ist überrascht. Offenbar gibt es Bedarf, dass vom Konzert etwas bleibt. © Oliver Siedenberg

