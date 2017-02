Sehenswerte Ballwechsel bei den Mini-Meisterschaften im Tischtennis

Mit sehenswerten Ballwechseln überraschten viele junge Teilnehmer die Tischtennis-Turnierleitung des zweiten Ortsentscheids der Mini-Meisterschaften in der Dreifeldsporthalle Bruchhausen-Vilsen. Knapp 60 Gymnasiasten bewarben sich um Startplätze beim Kreisentscheid, der am 12. März in Stuhr ausgetragen wird. Folgende Kinder haben sich dafür platziert (zu sehen auf unserem Bild):

Mädchen 9/10 Jahre: Lisa Marie Nitze, Julia Kranz

Mädchen 11/12 Jahre: Lara Laue, Anna-Catharina von Kuczkowski, Nina Jägemann, Emma Sophie Meyer

Jungen 9/10 Jahre: Tim Seidenschwarz, Anton Rahm, Tim Knoche, Ioannis Moudios

Jungen 11/12 Jahre: Benno Grots, Pascal Köster, Nils Stenz, Tristan Intemann

J isg/Foto: Inge Schmidt-Grabia