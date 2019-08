Schwerer Unfall in Bruchhausen-Vilsen: Drei Männer verletzt

Drei Männer sind am Freitag bei einem Unfall in Bruchhausen-Vilsen teilweise schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bruchhausen-Vilsen - Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 7.20 Uhr auf der K129 zwischen Uenzen und Bruchhausen-Vilsen unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam. Er schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto eines 56-jährigen Mannes.

Der 56-Jährige und der 19-Jährige wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 35-jährige Beifahrer des 56-Jährigen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bremen geflogen. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 8.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Rubriklistenbild: © dpa