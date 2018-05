Rat diskutiert über Temposünder: Und täglich grüßt der Raser

Verkehr „An der Herrlichkeit“

Schwarme - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Die US-amerikanische Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ kam am Dienstagabend sicher einigen Ratsmitgliedern in Schwarme in den Sinn, denn einmal mehr wurde während einer Sitzung in Robberts Huus über die Situation „An der Herrlichkeit“ diskutiert. Anwohner beschweren sich regelmäßig über den starken Verkehr, denn viele Verkehrsteilnehmer nutzen die Straße als Abkürzung zwischen der Landesstraße 331 und der Kreisstraße 144. Ihre Geschwindigkeit sei in vielen Fällen zu hoch.