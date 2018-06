Kollision: 53-jähriger Motorradfahrer übersieht Abbiegemanöver eines Krads

Schwarme - Ein 53 Jahre alter Mann aus Warpe ist am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war gemeinsam mit einer 47-Jährigen aus Warpe auf einem Motorrad unterwegs, als er mit einem Leichtkraftrad kollidierte.

Der 17-jährige Fahrer aus Oldenburg war gegen 21 Uhr auf der Hoyaer Straße in Richtung Martfeld unterwegs und gerade im Begriff, nach links auf ein Grundstück abzubiegen, als beide Fahrzeuge kollidierten.

Der 53-jährige Mann setzte mit seinem Motorrad zum Überholen an und rammte dabei das vorausfahrende Fahrzeug.

Der 17-Jährige sowie die 47-jährige Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der 53-Jährige erlitt laut einer Meldung der Polizei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Schaden an beiden Krafträdern in Höhe von insgesamt geschätzten 3000 Euro.

