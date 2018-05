Gymnasium: Zwei interne Bewerber für Schulleiterstelle

Entscheidung steht noch aus

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Zwei Lehrer haben sich um die Schulleiterstelle am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen beworben, die nach den Sommerferien frei wird. Beide Kandidaten arbeiten bereits an der Schule, erklärt der jetzige Direktor Reinhard Heinrichs, der mit Ablauf des aktuellen Schuljahrs in den Ruhestand geht.