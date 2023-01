Diese Maßnahmen plant die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 2023 im Schulbereich

Von: Mareike Hahn

Teilen

Vor der Grundschule in Bruchhausen-Vilsen werden in Kürze Mobilbauklassen aufgestellt. © Oliver Siedenberg

Samtgemeinde – Rund vier Millionen Euro steckt die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in diesem Jahr voraussichtlich in ihre Schulen. Allein eine Million davon soll in die Sanierung des B-Trakts der Oberschule fließen. Überall machen sich die allgemeinen Kostensteigerungen bemerkbar: „Jedes Buch, jedes Blatt Papier, egal, was man kauft – alles ist teurer geworden“, sagte Cattrin Siemers, Ressortleiterin Bildung im Rathaus, bei der jüngsten Sitzung des Schulausschusses.

Außerdem wies sie auf die gestiegenen Energiekosten hin: „Das hat uns einige Maßnahmen, die wir gerne erledigt hätten, gekostet.“

Die Ressortleiterin stellte dem Ausschuss die wichtigsten Zahlen für den Schulbereich im Haushalt vor:

Oberschule Bruchhausen-Vilsen

In den Osterferien soll die Sanierung des B-Trakts der Oberschule Bruchhausen-Vilsen beginnen. Die Arbeiten dürften Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Um im B-Trakt untergebrachte Oberschüler während der Baumaßnahme umzuquartieren, werden in Kürze Mobilbauklassen (Container) vor der Grundschule aufgestellt. „Die Baustelle ist schon zu sehen“, erklärte Siemers. Zunächst sei der Schmutzwasserschacht herzustellen. Dafür werde die Straße Auf der Loge ab Freitag, 27. Januar, vom Rathausparkplatz bis zur Bringschleife gesperrt – bis spätestens zum Ende der Zeugnisferien am Dienstag, 31. Januar. Eine Umleitung führe über den Schwalbenweg.

Kurz vor den Osterferien müssen sechs Oberschul-Klassen in die Container ziehen. Siemers: „Die Jugendlichen sollen am letzten Schultag Tische und Stühle mit rüber nehmen.“ Später stehen die in einem Braunton gehaltenen Mobilbauklassen dann für die Grundschule zur Verfügung: „Sie sind so ausgelegt, dass sie unbefristet nutzbar sind“, sagte Siemers. Eine Million habe die Samtgemeinde für die Mobilbauklassen bezahlt.

Zwei weitere Klassen, die derzeit ebenfalls im B-Trakt der Oberschule untergebracht sind, ziehen während der Sanierung in Fachräume.

Für den Erwerb von Möbeln für die Mobilbauklassen sind 51 000 Euro eingeplant. „Teilweise brauchen wir neues Mobiliar, teilweise nicht“, erklärte Siemers. „Was noch gut ist, wird weiter benutzt.“

45 200 Euro stehen im Haushaltsplan 2023 für neues Mobiliar für den B-Trakt.

45 000 Euro will die Samtgemeinde in den Ersatz für sechs abgängige Smartboards investieren.

Grundschule Bruchhausen-Vilsen

Für die Sanierung des V-Bereichs und die Erweiterung der Grundschule Bruchhausen-Vilsen stehen 60 000 Euro Planungskosten im Investitionsprogramm. Dabei hat die Samtgemeinde als Schulträgerin auch eine gesetzliche Neuerung im Blick: Ab 2026 haben Grundschüler einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung nach dem Unterricht. „Zurzeit befinden wir uns in Planungsphase null: Erarbeitung des pädagogischen Konzepts. Darin steht, wie die Grundschule künftig arbeiten will“, sagte Siemers. „Das Konzept wird als Grundlage für die Raumplanung dienen, die Mitte Februar stehen soll. Dann folgt ein Vorentwurf des Architekten.“

189 500 Euro – 36 500 Euro mehr als 2022 – kostet dieses Jahr voraussichtlich das bei der Samtgemeinde angestellte Personal der Bruchhausen-Vilser Grundschule (Lehrer werden vom Land bezahlt). „Die gestiegenen Kosten liegen an Tariferhöhungen und daran, dass wir im Ganztag mehr Personal brauchen“, sagte Siemers. „An die 100 Kinder nutzen die Ganztagsbetreuung.“

Die seit „vielen, vielen Jahren“ geplante Sanierung der WC-Anlagen der Schule, die etwa 315 000 Euro kosten würde, liegt indes auf Eis. Siemers: „Das können wir finanziell nicht stemmen.“

Grundschule Asendorf

Auch die Asendorfer Grundschule muss bis 2026 für den Ganztagsbetrieb ausgebaut werden, Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro stehen im Haushaltsplan. Die Detailplanung soll laut Siemers sowohl für Asendorf als auch für Bruchhausen-Vilsen und Schwarme möglichst bis April stehen – dann will die Samtgemeinde versuchen, Fördermittel zu beantragen.

113 900 Euro stehen für die „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ der Grundschule Asendorf im Haushalt. Das Geld fließt in Restarbeiten zur Mängelbeseitigung aus einem Elektro-Check, Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitsbeleuchtung, Lautsprecheranlage, Türen und Treppenhausentrauchung (automatische Öffnung der Fenster).

Mit 15 000 Euro schlägt die Anschaffung von I-Serv zu Buche. „Als erste Grundschule wollen wir Asendorf mit I-Serv ausstatten, und zwar bis zu den Sommerferien“, sagte Siemers. „In Zukunft sollen alle Schulen einheitlich mit I-Serv arbeiten.“ I-Serv ist ein Schulserver, mit dem Schulen ein Netzwerk inklusive Webportal aufbauen können.

Zudem soll die Schule zwei Smartboards für zusammen 15 000 Euro erhalten.

Grundschule Schwarme

Für die Grundschule in Schwarme stehen im Haushalt ebenfalls Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro für den Ganztagsausbau.

Die Sanierung der Turnhalle Martfeld liegt auf Eis. © ine

Überdies fließen 30 000 Euro in die weitere Umgestaltung des Schulhofs – 25 000 Euro zahlt die Samtgemeinde, 5 000 Euro der Förderverein. Rathaus-Mitarbeiterin Maren Knoop brachte den Ausschuss auf Stand: „Das Zweierreck steht schon zwischen Rutschturm und Kletterwirbel. Der Turm mit der Rutsche ist auch da, aber die Hangelbalken rechts und die Triangel fehlen noch. Und für den Nachmittag soll noch eine Chill-Lounge entstehen.“

Die Personalaufwendungen für die Grundschule erhöhen sich laut Haushaltsplan in diesem Jahr um 16 500 auf 129 000 Euro. „Auch hier brauchen wir mehr Personal für den Ganztag, weil wir dort viel mehr Kinder haben“, so Siemers.

Des Weiteren sind 66 000 Euro für die „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ eingeplant; das Geld ist vorgesehen für Maßnahmen aus dem Elektro-Check, die Lautsprecheranlage, Brandschutztüren und das Streichen des Flurs.

Grundschule Martfeld

Der Ausbau der Martfelder Grundschule für den Ganztag läuft bereits. Mit 50 000 Euro schlägt die Sanierung im Bereich Lehrerzimmer zu Buche. Zurzeit werden nach Siemers‘ Angaben Restmaßnahmen im Bereich Mehrzweckraum erledigt. 2024 sollen dann 100 000 Euro in die Sanierung der Toiletten fließen, bevor 2025 für 85 000 Euro die Flure dran sind.

Ferner teilte Siemers mit, dass die zweite Wohnung im Schulgebäude wieder vermietet sei.

8 000 Euro will die Samtgemeinde in ein Smartboard für die Grundschule stecken.

Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

33 500 Euro sind für I-Serv, Apple TV und neue Ausstattung der EDV-Räume im Gymnasium eingeplant: „I-Serv kostet dauerhaft Geld“, sagte Siemers. „Wir müssen die Lizenzen bezahlen.“

Für 15 000 Euro soll Ersatz für zwei abgängige Smartboards gekauft werden.

Mit 1 500 Euro möchte die Samtgemeinde den Schüleraustausch mit der Partnerschule in Ancinnes (Frankreich) unterstützen. Davon sollen, so Siemers, Busfahrkarten für die Gastschüler, die nicht in Bruchhausen-Vilsen untergebracht sind, bezahlt werden sowie das Mittagessen in der Mensa und kleine Give-aways. „Das Gymnasium macht erstmalig einen Schüleraustausch mit Ancinnes. Das soll dauerhaft laufen“, sagte Siemers und fand: „Tolle Sache!“ Die Gemeinde Schwarme, Partnergemeinde von Ancinnes, wolle den Kids eine Fahrt nach Bremerhaven zum Auswandererhaus spendieren.

Turnhalle Martfeld

Ursprünglich sollte für 550 000 Euro die Turnhalle Martfeld saniert werden. „Das streichen wir erst mal, weil wir erst mal keine Förderung erhalten“, sagte Siemers. „Der Bund hat aber ein neues Förderprogramm aufgelegt. Ob wir daraus Geld bekommen, bleibt abzuwarten.“ Ausschussvorsitzender Michael Albers (SPD) fragte: „Was ist mit den Maßnahmen, die gemacht werden müssen?“ Siemers‘ Antwort: „Das ist nicht so eilig, dass es dieses Jahr sein muss. Aber irgendwann schon.“

Wie es weitergeht

Einstimmig hat der Schulausschuss die Haushaltsposten abgenickt, für die er zuständig ist. Die endgültige Entscheidung trifft der Samtgemeinderat.