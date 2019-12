Schuhe wecken Erinnerungen

Frauen des Büchertischkreises der Kirchengemeinde Asendorf begrüßen Besucher zur 25. Auflage ihrer Ausstellung

+ Notizen geben Erläuterungen zu den Ausstellungsstücken, die von Lieblings- über Ballett- bis hin zu Fußballschuhen reichen. Fotos: Dieter Niederheide

Asendorf – Es ist erstaunlich, welch eine Fülle an Erinnerungen in Schuhen steckt. Das wurde deutlich beim Gang entlang der Schuhparade anlässlich einer Ausstellung im Altarraum der St.-Marcellus-Kirche in Asendorf. Die Frauen des Büchertischkreises der evangelischen Kirchengemeinde haben sich mit ihrer 25. Ausstellung am Tag des örtlichen Weihnachtsmarkts auf ein Thema eingelassen, dem der Besucher zunächst einmal gar nicht so erwartungsvoll gegenübersteht. Doch als die Gäste die Ausstellung nach dem Gottesdienst in Augenschein nahmen, zeigten sie sich beim Betrachten der Exponate und dem Lesen mancher beigefügter Notiz überrascht.