Schützenverein Martfeld zeichnet gute und fleißige Mitglieder aus

Ehrungen standen am Samstagabend im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Martfeld. Das teilt Pressewart Andreas Schmidt mit.

Der Vereinsvorsitzende Helmut Wessel blickte ausführlich auf das Jahr 2016 zurück. In seinem Bericht hob er besonders die gute Beteiligung der Schützen an den diversen Veranstaltungen hervor. Auch die Aktivitäten im neuen Jahr waren Thema. Das Martfelder Schützenfest steht am 17. Juni im Gasthaus Soller auf dem Programm, das dazugehörige Königsschießen am 3. Juni im Schießstand.

Die Vereinsmeister bekamen während der Versammlung ihre Auszeichnungen. Bei den Schülern gewann Annika Kiebler Gold, gefolgt von Finn Kiebler (Silber) und Ronja Schmelzkopf (Bronze). Bei den Junioren waren Tim Düe, Simon Pfeiffer und Steffen Zerfowski erfolgreich. In der Schützenklasse schossen Klaus True, Oliver Krüger und Mario Kiebler am besten, in der Damenklasse Airin Krüger, Stephanie Gräpel, Sylvia Thaysen, Frauke Meyer und Gudrun Wohlers. In der Seniorenklasse freuten sich Heinfried Wohlers, Uwe Hartmann und Johann True über Preise. Den Walter-Knief-Pokal erhielt Heinfried Wohlers, den Emil-Gruß-Pokal Hanna Schmidt. Der Concordia-Damen-Pokal ging an Airin Krüger. Trainingsbeste unter den Schülern war Annika Kiebler, Trainingsbester der Jugend Simon Pfeiffer. Bei den Damen darf sich Sylvia Thaysen Trainingsbeste nennen, bei den Herren Heinfried Wohlers. Trainingsfleißigster war Finn Kiebler. Unser Bild zeigt die besten Teilnehmer der Vereinsmeisterschaften zusammen mit dem Vorsitzenden Helmut Wessel (Zweiter von rechts), dem stellvertretenden Martfelder Bürgermeister Michael Albers (rechts) und dem Präsidenten des Kreisschützenverbands Martfeld, Heiko Jung (links).

J Foto: Oliver Siedenberg