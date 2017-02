Schützenfest wird auf einen Tag verkürzt

Uenzen - Vergangenheit und Zukunft des Schützenfests waren ein großes Thema bei der Jahreshauptversammlung der Kyffhäuser-Kameradschaft Uenzen. Die Anwesenden beschlossen im „Dörphus – ole Uenzer Volksbank“, den Ablauf der jährlich stattfindenden Veranstaltung zu ändern. Das teilt Pressewart Heinrich Struß in einer Pressemeldung mit.

In einem umfangreichen Bericht blickte der Vorsitzende Wolfgang Ulbricht vor zahlreichen Mitgliedern und Gästen auf das vergangene Jahr zurück. Dabei ging er besonders auf die Hauptveranstaltung, das Schützenfest, ein. Der Ablauf des Fests wurde 2016 verändert, die Könige wurden am zweiten Festtag vormittags in einem mobilen Schießstand ermittelt. „Dabei konnten wir in allen drei Sparten – Kinder, Jugend und Schützen – Könige proklamieren“, freute sich Ulbricht. „Leider war jedoch der finanzielle Erfolg der Veranstaltung nicht so wie erhofft.“

Einen breiten Raum nahm die Diskussion über die zukünftige Ausrichtung des Schützenfests ein. Die Versammlung entschied, das Fest von zwei Tagen auf einen zu verkürzen. In diesem Jahr steigt die Veranstaltung am Samstag, 24. Juni. Das Königsschießen soll zwei Wochen vorher auf dem Schießstand in Süstedt stattfinden.

Die Kyffhäuser-Kameradschaft Uenzen hat zurzeit 119 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 55 Jahren. Darunter sind sechs Jugendliche.

Der Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. 25 Jahre ist Sebastian Joswowitz dabei. Reinhild Meyer erhielt für ihren steten Einsatz für die Kyffhäuser auf Vereins- und Kreisebene das Kyffhäuser-Verdienstkreuz erster Klasse. Als „König der Könige“ wurde in Abwesenheit Heino Krüger geehrt.

Heino Krüger schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus, sein Nachfolger als stellvertretender Kassenwart ist Detlef Kühn. Für den ebenfalls ausscheidenden Walter Brauer wurde Helga Joswowitz als zweite Kassenprüferin gewählt.

Wegen der steigenden Forderungen der übergeordneten Organisation auf Kreis-, Landes- und Bundesebene kommt die Uenzer Kameradschaft nach über 15 Jahren nicht mehr um eine Beitragserhöhung herum, heißt es in der Pressemitteilung. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands einstimmig zu. Künftig beträgt der Jahresbeitrag 30 statt, wie bisher, 25 Euro.