Schützen empfangen Besucher

Kinder aus Gomel in Haendorf gut unterhalten

+ Die Gäste aus Gomel probieren sich im Schießen mit dem Bogen beim Schützenverein Haendorf. Foto: Oliver Siedenberg

Haendorf – Auf Ukrainisch begrüßte der stellvertretende Vorsitzende des Schützenvereins Haendorf, Hanns-Martin Rothschild, die Kinder aus Gomel (Weißrussland), einer stark betroffenen Region der Nuklearkatastrophe im ukrainischen Tschernobyl, die derzeit Urlaub in der Region machen. Überrascht waren die Mädchen und Jungen, als sie im Schützenhaus in Haendorf auch Schießscheiben mit ukrainischem Text sahen. Der Grund: Der Schützenverein hat über Mitglieder schon lange Kontakt in die Ukraine. Laut Galina Frieling, die gemeinsam mit ihrem Mann Jens das Programm organisiert, ähneln sich die Sprachen etwas und einige Kinder könnten Ukrainisch verstehen.