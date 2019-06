Schülerfirma gewinnt ersten Preis

„Fahrradschuppen“ stellt auf Bremer Messe aus

+ Dominik Schwecke, Rieke Brümmer, Jarne Brümmer und Juliane Schwecke (von links) waren mit weiteren Mitgliedern der Schülerfirma mit diesem Stand und dem Rad in Bremen. Foto: KARIN NEUKIRCHEN-STRATMANN

Br.-Vilsen – Im Metropol-Theater in Bremen fand kürzlich die zehnte Schülerfirmen-Messe statt. Mit dabei war auch die Schülerfirma „Fahrradschuppen“ aus Bruchhausen-Vilsen, da nicht nur Bremer, sondern auch Schülerfirmen aus dem Umland erlaubt waren. Die Mitglieder präsentierten in Bremen ihr Konzept und ihre Arbeit und zeigten interessierten Besuchern, wie sie in ihrem Unternehmen zusammenarbeiten.