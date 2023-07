Schulband „Tuesday“ aus Bruchhausen-Vilsen geht eigene Wege

Von: Anne-Katrin Schwarze

„Tuesday“ entwickelt sich von der Schülerband zur Größe in der lokalen Bandszene (von links): Frank Wessels (Gitarre), Lennart Coors (Bass), Julian Braun (Schlagzeug), Luca Wendte (Keyboard), Kira Maier (Gesang) und Mathis Castens (Gitarre und Gesang). © Band

Br.-Vilsen – In ihrer Schule sind sie eine feste Größe. Keine Feier ohne „Tuesday“. Nachdem sie den Bandwettbewerb „Rosa 2023“ gewonnen hat, werden aber zunehmend auch externe Veranstalter auf die Gruppe aufmerksam. Die Schulband mausert sich zu einer guten Adresse für Live-Musik in der Region. Am Freitag bestreitet „Tuesday“ zum ersten Mal ein ganzes Abendprogramm.

Die „Berxer Wald-Disco“ ist eines von vier Sommerkonzerten, das die Band außerhalb der Schulmauern spielt. Gemeinsam mit Festwirt Rolf Hüttemeier wollen die Jugendlichen die Zelt-Disco im Berxer Holz wiederbeleben, die vor Jahren einen legendären Ruf hatte. Dafür nutzt die Band das Zelt auf dem Schützenplatz (Berxer Holz 33), das der Verein am Freitagabend für sein eigenes Fest nicht benötigt. „Ab 19 Uhr spielen wir mehrere kleine Sets“, kündigt Bandsprecher Lennart Coors an. Bis gegen 24 Uhr covert „Tuesday“ Rock- und Partyklassiker. Unterstützt werden sie dabei von DJ Phillipp und DJ Lennart.

Party- und Rockklassiker

Dass „Tuesday“ Party kann, davon hat die Band dieses Jahr die Jury des Wettbewerbs „Rosa“ überzeugt. Vor fast 1 000 Zuhörern in der Mensa sicherten sich die Lokalmatadore Platz eins. Und das nicht nur, weil sie einschlägige Hits makellos abspulen können. Die Band hat auch an ihrer Bühnenpräsenz gearbeitet. Es macht Spaß, Lennart Coors (Bass), Julian Braun (Schlagzeug), Luca Wendte (Keyboard), Kira Maier (Gesang), Mathis Castens (Gitarre und Gesang) und Frank Wessels (Gitarre) zuzusehen. Letzterer war zunächst Coach der Schülerband und greift jetzt als Bandmitglied mit in die Saiten.

Die Oberstufenschüler und Abiturienten bringen mittlerweile viel Erfahrung auf die Bühne. Das sieht man ihren souveränen und routinierten Auftritten nicht nur an, das hört man. Der Sound ist professionell abgemischt. Einige der Musiker sind jahrelang erfahrene Veranstaltungstechniker am Schulzentrum. Darüber hinaus wissen sie, wie man für aufsehenerregende Lichteffekte sorgt.

Erste eigene Songs im Programm

Neuerdings ist „Tuesday“ sogar mehr als eine Coverband. Zum abendfüllenden Repertoire gehören erste eigene Songs. Die Texte stammen von Sängerin Kira. Sie stand bei Schul- und Kirchenveranstaltungen schon früh als Solistin auf der Bühne und überzeugt seitdem mit einer sicheren, geschulten Stimme. Musikalische Ideen bringt Lennart mit zu den Probenterminen. „Wir probieren dann rum, jeder bringt sich ein“, erzählt er über den kreativen Prozess.

Bei der „Wald-Disco“ werden die Eigenproduktionen nicht fehlen. Wer der Band folgt, für den ist „When You Say“ bereits ein Ohrwurm. „Dumb Negativity“ hingegen ist als eigener Song noch recht neu im Programm. Ein Dritter ist übrigens in Arbeit, verrät Lennart. Ihre Eigenkompositionen werden „Tuesday“ sogar in einem Tonstudio aufnehmen. Ein Tag professionelle Begleitung war der Hauptgewinn beim Bandwettbewerb.

Bevor sich die Gruppe aber ins Studio zurückzieht, geht der Partysommer mit „Tuesday“ noch weiter. Nach Erdbeermarkt in Asendorf und Sommerfest von „Lebenswege begleiten“ auf dem Marktplatz folgt am Freitag die Berxer „Wald-Disco“. „Der Eintritt ist frei, wir reichen den Hut rum“, kündigt Lennart Coors an. Für Getränke und Imbiss sind gesorgt.

1. Local-Bands-Festival am 12. August

Am 12. August ist „Tuesday“ dann Teil des ersten Local-Bands-Festivals, das sie gemeinsam mit dem Asendorfer Verein Kulturschock und dem Kulturhaus „B.O.“ auch organisieren. Neben „Tuesday“ sind dafür die Bands „Anlasser“ und „Hype“ gebucht. „Hype“ sind der Nachfolger von „Vortex“, die ebenfalls als Schülerband in Bruchhausen-Vilsen erste, erfolgreiche Bühnenerfahrungen gesammelt hat. „Das Festival soll das Kulturangebot in der Samtgemeinde erweitern“, wünscht sich Lennart im Namen der Organisatoren.

Werde die Premiere gut angenommen, könnte es zu einer jährlich stattfindenden Veranstaltung werden, lauten die Pläne. „Wir suchen derzeit noch Sponsoren, damit wir möglichst keinen Eintritt nehmen müssen“, berichtet Lennart Coors über den Stand der Vorbereitungen. Denn: „Unsere Zielgruppe sind vor allem Jugendliche. Aber auch Ältere kommen auf ihre Kosten“, versichert er.