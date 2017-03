Schüler bringen die Welt näher zusammen

Br.-Vilsen - „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ – dieses Motto trägt nicht nur das Frühlingsfest am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen. Den Titel darf die Schule seit 2016 tragen und setzt sich seitdem verstärkt gegen Diskriminierung ein.

Beim Frühlingsfest am Freitag, 17. März, stellen Schüler von 15 bis 17.30 Uhr die Ergebnisse der vorangegangenen Projekttage (16. und 17. März) im Foyer des Gymnasiums vor. Die Klassen arbeiten diese vorab mit ihren Lehrern in Workshops aus. Zum diesem Tag der offenen Tür sind Besucher willkommen.

Die Projekte, die in einem Rundgang erkundet werden können, sind vielfältig: Vom „Soundcheck Rechtsextremismus“, bei dem rechte Musik auf dem Prüfstand ist, über „Anders-Sein erfahren: Alltag von Behinderten nacherleben“, einem Charity-Projekt bis hin zu Theater-Projekten und einer Tanzaufführung. Auch präsentieren Schüler der Sprachlernklassen ihr „Ankommen in Deutschland“. Des Weiteren werden Recherchen zum „Stolperstein“-Projekt gezeigt. Dieses soll dazu dienen, dass die Opfer der NS-Zeit nicht vergessen werden. Musikalische Highlights: Auftritte der Band „Die Moinsens“, der Bläseresembles des fünften und sechsten Jahrgangs sowie der Zweiplatzierten vom „Rosa“-Wettbewerb, „1922“.

Die Welt etwas näher zusammenbringen soll an diesem Tag eine Ballon-Aktion, mit der das Frühlingsfest eröffnet werden soll. Diese organisiert Lehrerin Dr. Catrin Gläser mit zehn Schülern. 700 mit Helium befüllte Ballons sollen gegen 15.30 Uhr in den Himmel steigen. An jedem ist ein Flyer befestigt, auf dem Name und Alter eintragen werden. Der Finder wird dann auf eine Webseite geführt, auf der neben dem Projekt selbst auch Schüler unterschiedlicher Nationalitäten der Schule vorgestellt werden.

Zu sehen ist außerem die Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen.“ Eine Führung ist am Tag der offenen Tür durch sogenannte Ausstelungsguides möglich. Zur Verfügung gestellt wird die Ausstellung von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Gezeigt werden unter anderem Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen, die rechtsextreme Jugendkultur oder die Nutzung von Musik und Internet für rechtsextreme Interessen. Die Ausstellung kommt auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus“ ins Gymnasium. Den 15 Mitgliedern der AG ist es wichtig, sich gegen Diskriminierung und rechte Tendenzen einzusetzen.

Nächster Termin der AG ist ein Rockkonzert unter dem Motto „TurnUp4Tolerance“ am Samstag, 20. Mai, (Artikel unten). Vier Bands wollen dann ein Zeichen setzen, „dass Bruchhausen-Vilsen ein offener und toleranter Ort ist“, sagt Schullleiter Reinhard Hinrichs.

Eröffnet wird die Ausstellung heute um 19 Uhr im Forum des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen. Anschließend zieht sie auf die Bühne der Mensahalle um.

Bei der Eröffnung sprechen neben Schulleiter Reinhard Heinrichs auch Landtagsmitglied Luzia Moldenhauer (SPD), Sophia Michaelis vom Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie Martin Göske von der Mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Außerdem wird ein Schüler des neunten Jahrgangs seinen Rap „Mosaik“ vortragen. Zu sehen ist die Ausstellung bis Freitag, 31. März. J vik