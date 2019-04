Das Weltladen-Team aus Bruchhausen-Vilsen zu Besuch im Bundestag

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. „Wir wollen uns für gerechte Entlohnung, bessere Arbeitsbedingungen und das Verbot von Kinderarbeit einsetzen – sowohl in anderen Ländern als auch in Deutschland. Deswegen ist es uns auch ein Anliegen, die Leute für den fairen Handel zu sensibilisieren“, sagte Birgit Bork vom Weltladen Bruchhausen-Vilsen kürzlich während eines Pressegesprächs.

Als Reaktion auf die Unterschriftenaktion für den Schutz von Menschen- und Arbeitsrechten, die der Weltladen-Dachverband gemeinsam mit dem Forum fairer Handel im vergangenen Jahr organisierte, lud der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig die zwölfköpfige Gruppe in den Bundestag nach Berlin ein.

Nach einer Tour durch das Gebäude erwartete die Ehrenamtlichen eine Diskussionsrunde zum Thema Unternehmensverantwortung für faire Lieferketten mit dem Mitglied des Deutschen Bundestags, Peter Stein, dem Vorstand des Forums fairer Handel, Klaus Kruse, der politischen Referentin des Forums fairer Handel, Maja Vollstand, und Tino Clemens vom Referat Nachhaltige Lieferketten und Nachhaltigkeitsstandards im Bundesministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ). Das BMZ sei nicht dafür zuständig, Unternehmen, die sich nicht an die Bedingungen des fairen Handels halten, an den Pranger zu stellen, hatte Tino Clemens gesagt.

„Seit 2015 gibt es die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, diese beinhaltet 17 Ziele, die von den Vereinten Nationen erarbeitet worden sind. In dieser Agenda heißt es auch, dass bisher noch auf die Freiwilligkeit von Unternehmen, sich am fairen Handel zu beteiligen, gesetzt wird. 2020 soll dann eine Prüfung der Umsetzung erfolgen. Wenn bis dahin nicht mindestens 50 Prozent der Vorhaben erreicht wurden, soll gesetzlich nachgesteuert werden“, erzählt Bork von den Gesprächen in Berlin. Zudem überlege die Bundesregierung, die Dienstkleidung von Polizei und Bundeswehr nachhaltig herzustellen.

Überrascht und zugleich erfreut war die Reisegruppe über die Tatsache, dass im BMZ nur fair gehandelte Produkte verwendet werden, in der Kantine hingegen sei dies noch nicht der Fall. „Knoerig wies uns auf ein Unternehmen aus Diepholz hin, welches ein Vorzeigemodell für den fairen Handel sein soll und schlug uns vor, einen Termin mit der Firma zu vereinbaren“, sagt Bork.

Ihr Fazit zum Besuch in Berlin: „Die Hoffnung ist da. Es ist zwar ein Vorankommen in nur kleinen Schritten, aber mit langem Atem werden wir etwas erreichen.“