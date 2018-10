Der Scholer und die Stars

Hermann Heimbucher hat sich mit Sepp Mattlschweiger angefreundet

+ Freunde: die Vollblutmusiker Hermann Heimbucher (links) und Sepp Mattlschweiger.

Scholen - „Es war ein ganz tolles Erlebnis für mich!“ Hermann Heimbucher ist begeistert. Der Betreiber des Gasthauses Der Hüttenwirt in Scholen und passionierte Musiker hat kürzlich eine Reise in die Hochburg der Oberkrainer Musik unternommen. Er fuhr in das kleine Dorf Begunje in der Region Oberkrain in Slowenien (nahe der Grenze zu Österreich), wo der Komponist Slavko Avsenik (1929-2015) einst seine Welthits schrieb und die Oberkrainer Musik, einen Stil der Volksmusik, erfand.