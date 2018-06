Scholer Kita bleibt zertifizierter Bewegungskindergarten

Scholen - „Ihr macht ja alle Yoga. Wie geht der Baum?“, wollte Kindergartenleiterin Marina Radeke wissen. Und prompt zeigten die Kinder gekonnt, wie man als Baum stehen kann. Kein Wunder, dass der Kindergarten Scholen jetzt bereits zum fünften Mal seine Verlängerung als zertifizierter Bewegungskindergarten erhalten hat.

Cattrin Siemers, Fachbereichsleiterin Bildung bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, brachte die offizielle Plakette an das Schild im Eingangsbereich der Einrichtung an. Gemeinsam mit den Kindern stießen Erzieherinnen und Eltern auf die Verlängerung an. „Jetzt haben wir wieder zweieinhalb Jahre Zeit, um etwas Neues zu entwickeln“, sagte Marina Radeke. Denn bis zum 31. Dezember 2020 ist das frisch ausgestellte Zertifikat gültig. „Durch Bewegung erfahren Kinder sich selbst und ihre Umwelt, erleben eigene Stärken und Schwächen und erwerben beste Voraussetzungen für ihre geistige Entwicklung“, findet Radeke. Deswegen gaben die Kinder auch gleich noch eine weitere Kostprobe ihres Könnens und bewiesen, wie sicher sie auf der Bewegungsbaustelle balancieren können.

Dass Yoga unter Anleitung ihrer Lehrerin Heike Mumm ihnen ebenso viel Spaß bereitet, unterstrichen sie mit der eindrucksvollen Baum-Darstellung. Marina Radeke und ihr Team freuen sich über die erneute Auszeichnung. Die macht auch Arbeit. „Wir müssen zum Beispiel qualifizierende Fortbildungen zum Thema Bewegung nachweisen und Standards weiterentwickeln.“ Deswegen besteht beispielsweise eine Kooperation mit der Krankenkasse AOK. Das Markenzeichen „Bewegungskita“ ist eingebunden in das Gesamtprojekt „Bewegter Kindergarten“ des Landes Niedersachsen. In dieser Initiative arbeiten unter anderem der Niedersächsische Turnerbund, die Sportjugend Niedersachsen und die Fachhochschule Hannover mit.

ine