Jakobskreuzkraut - die schöne „Mörderin“ am Wegesrand

Pflanze breitet sich im Landkreis Diepholz aus

+ © imago Schön, aber giftig: das Jakobskreuzkraut. © imago

Landkreis - Von Julia Kreykenbohm. Hübsch sieht sie ja aus. Kleine gelbe, puschelige Köpfchen, umrahmt von schmalen, zarten Blütenblättern erinnern an Sonnen an grünen Stängeln. Eine Blume zum Pflücken und in die Vase stellen, perfekt für ein Sommerbild. Doch der Anblick trügt, denn hinter der schönen Fassade verbirgt sich eine stille „Mörderin“, der man am Ende nur mit aufwendigen medizinischen Methoden ihre Tat nachweisen kann. Das Jakobskreuzkraut ist giftig für Mensch und Tier. Und es ist auf dem Vormarsch.