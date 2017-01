Schluss mit Rausreden: Essen muss gezahlt werden

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen - Von Mareike Hahn. Künftig kann sich keiner mehr rausreden. Das ist in der Vergangenheit tatsächlich mehrfach passiert, wenn Eltern gebeten wurden, für die Mittagsverpflegung ihres Kinds an der Grundschule zu bezahlen.

„Die Zahlungsmoral wird nicht besser“, formulierte es Cattrin Siemers, Ressortleiterin Bildung, am Dienstagabend während der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. „Da heißt es dann schon mal: ,Wo steht denn das?‘“

Siemers‘ Vorschlag, eine „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abgabe der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsschulbetriebs an den Grundschulen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen“ zu erlassen, stieß auf offene Ohren: Der Schulausschuss sprach sich einstimmig dafür aus.

Eltern zahlen 3,20 Euro täglich je Grundschüler

In der Satzung wird geregelt, was ohnehin seit mehreren Jahren an den Grundschulen Schwarme, Martfeld und Bruchhausen-Vilsen gilt, nur eben noch nicht schriftlich fixiert ist. Dort wird als Teil der freiwilligen Ganztagsschule eine Mittagsverpflegung für die teilnehmenden Kinder angeboten.

Deren Eltern zahlen 3,20 Euro pro Schultag für Mittagessen, Getränke, Obst und Gemüse. Wie bisher soll der Betrag weiterhin monatlich erhoben werden. Die Anmeldung zum Mittagessen erfolgt automatisch mit der Anmeldung für den Ganztagsbetrieb. Abmeldungen sind nur zum Monatsende möglich.

„Man hat sonst einfach keine Handhabe“, begründete Siemers, warum eine Satzung ihrer Meinung nach vonnöten ist. Auf Nachfrage von Hildegard Grieb (Grüne) erklärte die Rathaus-Mitarbeiterin, dass sozial schwache Familien über das Bildungspaket einen Zuschuss vom Bund bekommen können und dann nur einen Euro selbst bezahlen müssen.

Hermann Schröder (Unabhängige Wählergemeinschaft) wollte wissen, ob alle Kosten durch die Elternbeiträge gedeckt sind oder die Samtgemeinde draufzahlt. „Wir bezahlen die Speisenausgabe und eine Reinigungskraft“, antwortete Siemers und schätzte: „Das sind vielleicht 50 Cent pro Essen.“

