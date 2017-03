Schluss mit dem Bereich „Schneiderei“

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Stephanie Schneider spricht von einem „großen Verlust“. Die zweite Vorsitzende des Schulelternrats der Oberschule Bruchhausen-Vilsen schüttelt den Kopf. „Von einem Tag auf den anderen“ habe das Kultusministerium mitgeteilt, dass der Vertrag von Marianne Bischoff nicht verlängert wird. Bischoff, Lehrerin im Ruhestand, hat zwei Jahre lang die Fachrichtung „Schneiderei“ in der „Berufsorientierung am Donnerstag“ („BoDo“) betreut. Damit ist nun Schluss.

„BoDo“ ersetzt seit dem Jahr 2014 das Betriebspraktikum im neunten Jahrgang und funktioniert so: Jeweils an sechs aufeinanderfolgenden Donnerstagen schnuppern die Schüler in einen bestimmten Bereich hinein. Wer nicht in einen Betrieb geht, lernt in der Schule verschiedene Tätigkeitsbereiche kennen. Nach jeweils sechs Wochen wird gewechselt.

Der Tätigkeitsbereich „Schneiderei“ war laut Schneider bei den Schülern sehr beliebt. Und da die Oberschule nicht mit dem Wegfall gerechnet habe, hätten sich auch schon insgesamt rund 30 Mädchen und Jungen für die drei Durchgänge im neuen Halbjahr angemeldet. „Sie müssen nun auf andere Bereiche aufgeteilt werden“, sagt Schneider. „Die Schüler waren natürlich ziemlich enttäuscht.“

Absage sei schade

Seit Beginn ihres Ruhestands im Februar 2015 brachte Marianne Bischoff den Jugendlichen an sechs Stunden in der Woche Nähen, Stricken & Co. bei; die Gruppe fertigte donnerstags beispielsweise Federmäppchen und Kissen an. Marianne Bischoff würde das auch gerne weiter machen. Die Absage des Kultusministeriums findet sie „einfach nur schade“.

Die Asendorferin bekam für ihre „BoDo“-Arbeit nach eigener Aussage „den üblichen Tarif für angestellte Lehrer“. Durch ein Schreiben erfuhr sie, dass „vertragsrechtliche Gründe“ gegen eine Weiterbeschäftigung sprächen. „Mir wurde mitgeteilt, dass meine befristete Anstellung als in Teilzeit beschäftigte Lehrkraft nicht verlängert werden könne. Eine unbefristete Einstellungsmöglichkeit stehe nicht zur Verfügung.“

Für alle Beteiligten kam die Nachricht aus Hannover überraschend, sagt Schneider. „Alle Anträge wurden fristgerecht gestellt, und die Landesschulbehörde hat auch zugestimmt. Wir haben damit gerechnet, dass das zumindest bis zum Sommer weiterläuft.“ Doch dann kam alles anders: „Erst haben wir lange keine Antwort bekommen, und dann hieß es plötzlich, dass das Kultusministerium nicht einverstanden ist und Frau Bischoff ab sofort nicht mehr kommen darf“, sagt Schneider.

Die Landesschulbehörde verwies am Donnerstag ans Kultusministerium, nachdem die Kreiszeitung um eine Stellungnahme gebeten hatte.

Einstellung nicht möglich

„Die Landesschulbehörde hatte eine Einstellungsmöglichkeit zur unbefristeten Weiterbeschäftigung beantragt“, erklärt Sebastian Schumacher, Pressesprecher beim Niedersächsischen Kultusministerium. „Dieser Antrag wurde abgelehnt, da die Fachlehrerlaufbahnen an den allgemeinbildenden Schulen bereits seit vielen Jahren geschlossen sind. Somit sind die Voraussetzungen für eine (Neu-)Einstellung nicht erfüllt.“

Im Klartext heißt das: Marianne Bischoff hat nicht die richtige Ausbildung, um eine neue unbefristete Stelle zu bekommen. „Heute müssen Lehrer in der Regel eine akademische Ausbildung mitbringen“, erläutert Schumachers Kollegin Tanja Meister. Früher habe es dagegen auch die sogenannte Fachlehrerlaufbahn gegeben, wie sie Marianne Bischoff absolviert habe: „Man konnte mit einer schulpraktischen Ausbildung unter gewissen Voraussetzungen auch ohne akademische Laufbahn als Lehrer arbeiten.“ Seit 1986 sei das aber für Neueinsteiger nicht mehr möglich. Und dazu zähle auch Bischoff, da sie nach zwei Jahren mit Zeitverträgen einen unbefristeten Vertrag kriegen müsste – „also eine Neuanstellung“.

Ein Kommentar zu diesem Thema

Deutscher Behördenwahnsinn - Von Mareike Hahn

Marianne Bischoff hat als Lehrerin jahrzehntelange Erfahrung – aber nun darf sie plötzlich nicht mehr unterrichten. Weil sie vor x Jahren die falsche Ausbildung absolviert hat. Bis zu ihrem Renteneintritt störte das niemanden, und auch in den zwei Jahren danach durfte sie mit befristeten Verträgen den Bereich „Schneiderei“ betreuen. Doch für einen unbefristeten Vertrag sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Die Schüler müssen darunter leiden, und alle Beteiligten können nur fassungslos den Kopf schütteln. Das ist deutscher Behördenwahnsinn.

