Archäologen finden in Heiligenberg Hinweise auf Mittelalter-Burg

Mit Schäufelchen und Stuckateurspachtel

+ © Heinfried Husmann Archäologie ist mühevolle Kleinarbeit, und die Ergebnisse sind oft wenig spektakulär. Am Kloster Heiligenberg gehen die Ausgrabungen noch zwei Wochen weiter. Dafür genehmigte der Verwaltungsausschuss der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen spontan 5.000 Euro. © Heinfried Husmann

Heiligenberg - Von Michael Walter. Archäologie – das ist für viele immer noch das Indiana-Jones-Klischee: Wenn er erst seinen Studenten im Hörsaal erzählt „Noch niemals in der Geschichte hat ein X irgendwo irgendwann irgendeinen bedeutenden Punkt markiert“, und dann wenige Filmminuten später mit brachialer Gewalt in Venedig einen historischen Fußboden zerdeppert, weil sich darunter der Zugang zu einem geheimen Gang befindet – natürlich markiert in Form eines überdimensionalen X auf dem Fliesenboden.