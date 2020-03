In der Sandgrube wird Jugendtraum wahr

Heute vor 60 Jahren öffnete das erste Autokino Deutschlands, Bruchhausen-Vilsen folgte 1977

+ Im Frühjahr 1977: Leinwand und Autostellplätze sind nahezu fertiggestellt. Bald kann es losgehen. Der erste Film, der auf der leinwand flimmerte, hieß „Zwei außer Rand und Band“ mit Bud Spender und Terence Hill. Repro: neu

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. „Zwei außer Rand und Band“, so hieß der erste Film, der über die große Leinwand im Autokino Bruchhausen-Vilsen flimmerte. Das war am 1. Juli 1977. Für den Flecken eine absolute Neuheit, für die Kinolandschaft aber keine Sensation: Das erste Autokino in Deutschland nahm am 31. März 1960 seinen Betrieb bei Frankfurt/Main in Gravenbruch auf, heute vor genau 60 Jahren.