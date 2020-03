„Saisonbeginn bei Museumsbahn ist gefährdet“

Samtgemeinde - Von Anne-katrin Schwarze. „Die Saisoneröffnung bei der Museums-Eisenbahn am 1. Mai ist gefährdet“. Der Vorstand des Deutschen Eisenbahn-Vereins (DEV) ringt noch um die endgültige Entscheidung und möchte sie an den für nach Ostern erwarteten gesundheitspolitischen Vorgaben ausrichten, sagt Vorsitzender Wolf-Jobst Siedler. Auf Anfrage der Kreiszeitung stellt er da, welche Konsequenzen die weitreichenden Maßnahmen für die Museums-Eisenbahn haben, die helfen sollen, dass sich das Corona-Virus möglichst langsam ausbreitet.

„Alles im Eimer.“ Siedler ist ein Mann der gewählten, der bedachten Worte. Doch dieser Ausnahmezustand bringt den Vorsitzenden aus der Reserve. Nicht nur verbal. Einige Sonderfahrten im April, die seit Jahren gut besuchten Sonderfahrten zu Ostern – sie spülen erste Einnahmen in die Kasse, die ersten seit Weihnachten. „Die brechen uns jetzt vollständig weg.“

Und das nicht nur bei laufenden, sondern bei Extra-Ausgaben: Den Winter und die Zeit bis zur Saisoneröffnung nutzt der 1 100 Mitglieder große Verein, für Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Vier Dampflokomotiven, drei Dieselloks, zwei Triebwagen und 53 betriebsfähige Wagen gehören zum aktiven Fuhrpark, der pro Jahr etwa 35 000 Fahrgäste von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf und wieder zurück befördert. Weitere 20 Exponate der Kleinbahngeschichte stehen im Museum, werden restauriert oder warten darauf, wieder zum Leben erweckt zu werden.

„Wir hatten Ausgaben im Winter, jetzt werden uns die dafür kalkulierten Einnahmen fehlen“, schildert Wolf-Jobst Siedler. „Das Geld wird knapp“, sagt er zur jetzigen Situation. Der Vorstand suche nach Sponsoren, die für die geleisteten Arbeiten aufkommen. „Natürlich sollen alle eingegangenen Verpflichtungen bedient werden, aber der eine oder andere Zahlungsaufschub wäre schon hilfreich“, äußert sich der Vorsitzende. „Unsere Lage ist jetzt durchaus mit der zahlreicher Wirtschaftsbetriebe der Region zu vergleichen: mindestens schwierig.“

Ob das bundesweit ausgerufene Kontaktverbot zum traditionellen Saisonstart noch besteht, steht in den Sternen. Für den DEV jedoch steht fest, „die Vorbereitungszeit zur Inbetriebnahme wird knapp.“ Die Osterferien nutzt der Verein ansonsten, um die Fahrzeuge nach der Winterpause betriebsbereit zu machen. Bis zu 15 Ehrenamtliche wollten sich seit dieser Woche treffen, um die Kessel mit Wasser zu befüllen, Bremsen zu prüfen, alle Fahrzeuge durchzusehen. „Unsere einzige festangestellte Kraft in der Werkstatt kann diesen Aufgabenkatalog unmöglich allein bewältigen“, sagt der Vorsitzende.

Bei allen absehbaren wirtschaftlichen Einbußen stehe die Gesundheit der Mitglieder aber an erster Stelle, betont Siedler. „Wir haben frühzeitig allen Aktiven von auswärts nahegelegt, nicht nach Bruchhausen-Vilsen zu kommen“, lässt der Vorstand wissen. „Das ist unser Beitrag, die immer noch gute Infektionslage hier nicht in Gefahr zu bringen“, betont er. „Doch bei uns im Verein gerät durch die Krise alles ins Wanken.“

Momentan könnte die Museumsbahn auch gar nicht nach Asendorf fahren. Vor der Endstation klafft eine 200 Meter lange Lücke im Gleisbett. Im Herbst hatte die Gleisbaurotte mit der Erneuerung dieses Abschnitts begonnen. In diesem Frühjahr sollte sie fertiggestellt werden. Mindestens ein arbeitsintensives Wochenende sei nötig, um die Strecke so herzustellen, dass die Züge dieses Teilstück wenigstens ganz langsam befahren könnten, erklärt Pressesprecher Elmar Böcker.

„Wir alle wollen loslegen“, versichert er. Umso schwerer sei dem Vorstand in seiner wöchentlichen Telefonkonferenz am Montagabend gefallen, eine mögliche Verlegung des Saisonstarts zu erwägen. „Wir beobachten die Entwicklung der Infektionslage genau, um so bald wie möglich wieder als Touristenattraktion der Region zu wirken. Ein alternativer Aktionstag könnte das Pfingstwochenende sein. Aber je schneller die Normalisierung eintritt, desto besser“, kündigte Wolf-Jobst Siedler gestern an.

„Wir treffen alle Vorkehrungen, damit die Freibadsaison im Wiehebad am 1. Mai beginnen könnte“, sagte gestern Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann auf Anfrage. Er gehe jedoch „nicht zwingend“ davon aus, dass ein Betrieb aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen dann auch stattfinden könne. Festgelegt habe er sich aber, dass das Hallenbad und die Tennishalle in diesem Frühjahr nicht wieder öffnen. „Wir haben die Saison beendet.“ Das Schwarmer Freibad öffne wegen der Installation der neuen Heizung nicht vor dem 15. Mai.

In der nächsten Woche werde er entscheiden, wann die Sonntagskonzerte und die Reihe Musik im Park beginnen können und ob Pfingsten die Veranstaltung „Kunst im Park“ stattfinden könne. Grundlage der Entscheidungen werde sein, wie sich die übergeordneten Stellen zu weiteren Schutzmaßnahmen äußern.